El Defensor General se reunió con la presidenta de la Corte para avanzar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal

El Defensor General de la Provincia, Dr. Martín Diez Villa, mantuvo una reunión institucional con la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Teresa Ovejero, recientemente reelecta en su cargo. El encuentro estuvo centrado en analizar y coordinar aspectos vinculados a la próxima implementación del nuevo Código Procesal Penal, una de las reformas más trascendentes para el sistema de administración de justicia en Salta.

Durante la reunión, Diez Villa expuso los desafíos específicos que la reforma plantea para la Defensa Pública, tanto en términos de organización interna como en la adecuación de procedimientos, recursos técnicos, nuevas modalidades de trabajo y la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia para quienes requieran asistencia del Ministerio Público de la Defensa.

En este sentido, el nuevo Código implica un cambio profundo que demandará la consolidación de equipos técnicos especializados, la formación continua del personal y la adecuación de herramientas que permitan enfrentar con solvencia los requerimientos del sistema acusatorio.

Por su parte, la Dra. Ovejero manifestó su compromiso institucional de acompañar este proceso, destacando que la Corte de Justicia seguirá trabajando para que la transición se lleve adelante de manera ordenada, articulada y con la participación de todos los actores del sistema.

Ambas autoridades coincidieron en que la implementación del nuevo Código Procesal Penal requiere una estrategia conjunta, sostenida y coordinada, orientada a garantizar que los cambios normativos se traduzcan en un sistema más ágil, moderno y respetuoso de los derechos y garantías constitucionales.

El encuentro permitió acercar posturas y definir líneas de trabajo compartidas, ratificando la voluntad de cooperación entre la Corte de Justicia y la Defensa Pública para fortalecer la administración de justicia en la provincia.