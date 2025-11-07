Salta marca presencia en el Encuentro Nacional de la Defensa Pública

El Defensor General de la Provincia de Salta, Dr. Martín Diez Villa, participó del Encuentro Nacional de la Defensa Pública 2025 (ENDeP), realizado en San Salvador de Jujuy, bajo el lema “Nuevos desafíos para la Defensa Pública”.

El evento reunió a defensores generales, funcionarios judiciales, académicos y especialistas de todo el país y del ámbito internacional, con el propósito de reflexionar sobre los desafíos actuales de la defensa pública y promover el intercambio de experiencias y estrategias institucionales orientadas a fortalecer el acceso a la justicia.

Organizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación junto al Ministerio Público de la Defensa de Jujuy, el encuentro se desarrolló en espacios emblemáticos de la capital jujeña, como el Cabildo de Jujuy y el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, y contó con la participación de destacados expositores y autoridades del sistema judicial argentino.

Durante las jornadas, se abordaron ejes temáticos de relevancia para el quehacer de las defensorías públicas, tales como las reglas de evidencia y litigación probatoria, los nuevos conflictos en materia civil y de familia, el uso de tecnologías y la inteligencia artificial en el ejercicio de la defensa, y la protección integral de las infancias y adolescencias. También se trabajó sobre los desafíos derivados de las reformas legislativas recientes, los avances en materia de salud mental y apoyos jurídicos, y la importancia del bienestar organizacional dentro de las instituciones judiciales.

Entre los conferencistas principales se destacaron la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, quien tuvo a su cargo la apertura del encuentro con una exposición sobre los retos contemporáneos de la defensa pública en Argentina; y la Dra. Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien cerró el evento con una reflexión sobre los estándares internacionales en la materia.

La presencia del Dr. Martín Diez Villa en el encuentro muestra el compromiso del Ministerio Público de Salta con el fortalecimiento de la defensa pública y la cooperación federal entre las distintas jurisdicciones. Su participación se enmarca en una política institucional que busca consolidar una defensa eficaz, moderna y con perspectiva de derechos humanos.