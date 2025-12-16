Sin escrúpulos: Llevó a su nena a la guardia y le robaron la moto del hospital de Tartagal

Un hecho lamentable se dio en la noche del lunes en el hospital de Tartagal. Una joven mamá salió de emergencia con su hija de 9 años rumbo al hospital a bordo de una motocicleta.

Al llegar al nosocomio dejó el rodado en la puerta e ingresó, al salir se dio con que la misma había sido sustraida. Testigos le dijeron que dos personas se la llevaron y que habían doblado por calle Bolivia, informó Multivisión Federal.

La mujer radicó la denuncia policial en la comisaría Tercera, tres horas depués del hecho, ya que acudieron a las redes para dar con el paradero y en ese lapso de tiempo intentaron estafarlos con información falsa sobre la moto.