Sin escrúpulos: Llevó a su nena a la guardia y le robaron la moto del hospital de Tartagal

Policiales16/12/2025
motorobadaaa

Un hecho lamentable se dio en la noche del lunes en el hospital de Tartagal. Una joven mamá salió de emergencia con su hija de 9 años rumbo al hospital a bordo de una motocicleta. 

Al llegar al nosocomio dejó el rodado en la puerta e ingresó, al salir se dio con que la misma había sido sustraida. Testigos le dijeron que dos personas se la llevaron y que habían doblado por calle Bolivia, informó Multivisión Federal. 

La mujer radicó la denuncia policial en la comisaría Tercera, tres horas depués del hecho, ya que acudieron a las redes para dar con el paradero y en ese lapso de tiempo intentaron estafarlos con información falsa sobre la moto

hospital tartagal

