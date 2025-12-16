Sin escrúpulos: Llevó a su nena a la guardia y le robaron la moto del hospital de Tartagal

Sin escrúpulos: Llevó a su nena a la guardia y le robaron la moto del hospital de TartagalPoliciales16/12/2025
Un hecho lamentable se dio en la noche del lunes en el hospital de Tartagal. Una joven mamá salió de emergencia con su hija de 9 años rumbo al hospital a bordo de una motocicleta.
Al llegar al nosocomio dejó el rodado en la puerta e ingresó, al salir se dio con que la misma había sido sustraida. Testigos le dijeron que dos personas se la llevaron y que habían doblado por calle Bolivia, informó Multivisión Federal.
La mujer radicó la denuncia policial en la comisaría Tercera, tres horas depués del hecho, ya que acudieron a las redes para dar con el paradero y en ese lapso de tiempo intentaron estafarlos con información falsa sobre la moto.
Últimas noticias
Modo verano: ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden y cómo se pagan?
Por Paola VelardeSociedad16/12/2025
Te puede interesar
Fuerte denuncia por hechos sucedidos en el Hogar Niño Jesús de Castañares
Por Guillermo CaliuoloPoliciales15/12/2025
Banda de motochorros desbaratada durante patrullaje nocturno: Secuestran arma de fuego
InformateSaltaPoliciales14/12/2025
Incautan cargamento ilegal valuado en 30 millones de pesos: Hay tres demorados
InformateSaltaPoliciales14/12/2025
Patrullaje preventivo terminó con el secuestro de más de 110 dosis de droga
InformateSaltaPoliciales14/12/2025
Lo más visto
Sáenz oficializa a su gabinete: Quiénes son y qué roles asumirán
Por Sebastián Quinteros NavarroGobierno15/12/2025