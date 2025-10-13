¡Éxito total! Más de 40 mil personas disfrutaron de la XV Feria del Libro en Salta

La Feria del Libro en la Usina Cultural de Salta cerró su quinceava edición con un balance altamente positivo. Más de 40.000 personas participaron de las más de 200 actividades desarrolladas durante los cinco días que duró el evento, que se consolidó como uno de los principales espacios culturales de la provincia.

La Usina se convirtió en un punto de encuentro entre la lectura, el arte y las juventudes salteñas. La programación ofreció una agenda diversa que incluyó presentaciones de libros, espectáculos de música, danza y teatro infantil y juvenil, además de muestras de hip hop, cosplay y fanfics, que atrajeron especialmente a jóvenes y adolescentes.

Cada jornada combinó la palabra y la expresión contemporánea, destacando el talento local y fomentando el acceso a la cultura en todas sus formas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la feria reafirma el compromiso con las expresiones culturales salteñas y con la promoción de espacios abiertos a la participación ciudadana, donde confluyen la literatura, las nuevas formas de arte y la diversidad de públicos.