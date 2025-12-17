Policías salvaron a un bebé de 4 meses que sufrió una broncoaspiración

Sociedad17/12/2025
Imagen ilustrativa

Ayer efectivos de la División de Intervención Ciudadana le salvaron la vida a un bebé de 4 meses que había dejado de respirar tras una broncoaspiración. 

El hecho se desató en una pañalera en pleno centro, cuando una patrulla que realizaba tareas preventivas en la zona fue alertada por la emergencia. 

Los efectivos policiales aplicaron al bebé maniobras de RCP y masajes corporales para desobstruir las vías respiratorias. 

Tras estas acciones, el menor reaccionó y comenzó a llorar, demostrando que las vías aéreas habían sido liberadas. 

Posteriormente llegó el SAMEC, tras lo cual el personal médico confirmó la broncoaspiración por líquido, señalando que el bebé fue restablecido por la intervención policial y la madre que sufrió una crisis de nervios, recibió asistencia, informó El Camión de Germán Noticias.

