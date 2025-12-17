El 24 y 31 de diciembre serán feriado para la justicia en Salta

La Corte de Justicia de Salta declaró a través de la acordada 14545, feriado judicial para los días 24 y 31 de diciembre.

La decisión se tomó con suspensión de términos procesales. No obstante, en caso de considerarlo necesario, los jueces y encargados de dependencias pueden convocar al personal para cumplir tareas indispensables vinculadas a las necesidades del servicio de justicia.

Según informaron desde el Poder Judicial, la decisión se tomó en base al decreto 889/25 del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de posibilitar el acercamiento de las personas que se encuentran lejos de su núcleo familiar.