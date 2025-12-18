¡Un recuerdo inolvidable! Se cumplen tres años de ganar el Mundial 2022

Hoy 18 de diciembre se cumplen tres años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Francia por penales tras empatar 3 a 3 en una final histórica y conquistó la tercera estrella para el fútbol nacional, luego de los títulos de 1978 y 1986.

La definición en el estadio Lusail quedó grabada como una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales. Lionel Messi y Ángel Di María habían puesto en ventaja a la Argentina en el tiempo reglamentario, pero Kylian Mbappé igualó el partido con dos goles en pocos minutos. En el alargue, Messi volvió a adelantar a la Albiceleste y, otra vez, Mbappé forzó el empate. En los penales, Emiliano “Dibu” Martínez fue decisivo y Gonzalo Montiel convirtió el disparo final que selló la consagración.

El camino al título no fue sencillo. El debut con derrota ante Arabia Saudita sacudió al equipo y al país, aunque marcó un punto de inflexión. “Que la gente confíe”, pidió Messi tras ese partido. Luego llegó la recuperación ante México, con un gol clave del capitán, y la victoria frente a Polonia que aseguró la clasificación como líder del grupo.

En la fase eliminatoria, Argentina superó a Australia en octavos de final y protagonizó un intenso cruce ante Países Bajos en cuartos, definido por penales tras un empate agónico. En semifinales, el seleccionado mostró su mejor versión y goleó 3 a 0 a Croacia, con una actuación destacada de Julián Álvarez y Messi.

La final ante Francia coronó un torneo inolvidable y consolidó a Lionel Messi como campeón del mundo, en lo que fue su última Copa. A tres años de aquella noche épica, el recuerdo de Qatar 2022 sigue intacto en la memoria colectiva y permanece como uno de los mayores hitos de la historia del deporte argentino.