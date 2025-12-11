Hospital inundado en Orán: No suspendieron cirugías y reubicaron pacientes

Desde el ministerio de Salud de la provincia brindaron detalles de lo sucedido tras la rotura de cañerías que provocaron la inundación del sector de Terapia Intensiva del hospital San Vicente de Paul en la localidad de Orán.

Explicaron que tras los hechos el hospital se encuentra plenamente operativo y no se han suspendido las cirugías programadas ni se ha producido la alteración en la disposición general de los pacientes, garantizando así la normal prestación de los servicios de salud.

El agua de las cañerías alcanzó equipos médicos y a un paciente, pero no generó complicaciones ni riesgos. Tras la rotura se activaron los protocolos correspondientes y los pacientes fueron reubicados en otro box dentro de la misma unidad de terapia.

Actualmente, personal de mantenimiento se encuentra reparando la avería que provocó el caos en el hospital.