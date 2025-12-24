Con las ventas de las fiestas, comercios comienza a cerrar el año "esperando que todo mejore"

En un contexto económico bastante complejo a nivel nacional, que trajo acorralado a distintos sectores, uno de los más afectados fue el comercio. Ventas bajas, cierres de locales, que no podían sostenerse, pero quizás las ventas de Navidad y Fin de año dejen una cuota de aliento para seguir adelante.

Carol Ramos, comerciante y Presidenta de Comerciantes Unidos de Salta fue consultada al respecto y dijo: "Estamos cerrando con mucha esperanza de que mejore la cosa. Lo que necesitamos es que los Organísmos oficiales salgan de encima, porque nos acosan, gracias a Dios la Municipalidad esta acompañando al comercio. Están yendo a varios locales, están acompanado, pasan dan recomendaciones para mejorar".

Asimismo, Ramos apuntó contra aquellos vendedores ambulantes que intentan vender sus mercancías de forma desleal dentro del casco céntrico, recordando que su presencia no está permitida, además de la rivalidad económica que generan al comercio legal.

Por útimo opinó a través de TV Canal 2 Salta que: "Los ambulantes venden, porque venden lo barato, no buscan calidad, busca lo que pueden pagar en época de crisis", recalcó contra ellos.