El inesperado anuncio de El Gordo Dan que nadie vio venir y dejó a todos en shock: Qué dijo el libertario

Acostumbrado a marcar la agenda digital con ironía, agresividad discursiva y una defensa férrea del modelo de Javier Milei, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, sorprendió a propios y extraños en la tarde del 31 de diciembre. Esta vez, no hubo chicanas a la oposición ni "domadas" a periodistas; hubo un anuncio totalmente personal.

“Feliz año a todos. Voy a ser papá”, escribió el conductor del canal de streaming Carajo en su cuenta de X, acompañando el texto con un video de Michael Jordan recibiendo el primer anillo de la NBA.

El tuit, publicado pocas horas antes del brindis de Año Nuevo, se convirtió instantáneamente en uno de los contenidos más compartidos y comentados del cierre de año.

El anuncio en redes

El Gordo Dan será papá. Créditos: Instagram

La noticia confirma que Parisini espera su primer hijo junto a Belén Casas, abogada y funcionaria con quien contrajo matrimonio en 2024 en una ceremonia que ya había sido un evento político en sí mismo. La llegada del bebé consolida la etapa de madurez personal del influencer, quien pasó de ser un troll anónimo a una de las voces más influyentes del oficialismo.

Como era de esperar, el anuncio no escapó a la lógica de trinchera que domina las redes sociales. En cuestión de segundos, el término "Mini Dan" y "Heredero" se volvieron tendencia entre la militancia de La Libertad Avanza, que celebró la noticia como un triunfo colectivo. Figuras del entorno libertario, como Agustín Romo y otros alfiles digitales, fueron los primeros en felicitar a la pareja.

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, el conductor compartió una imagen de su esposa y la acompañó con una breve pero contundente reflexión: “Qué año”, una frase que resumió el intenso recorrido personal y profesional que atravesó en los últimos meses y sobre todo, el año que le espera por delante con la llegada del nuevo integrante.