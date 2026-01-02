El dólar oficial sube levemente y el blue se mantiene estable

La primera rueda cambiaria de 2026 en Salta comenzó con un ligero aumento del dólar oficial, mientras que el mercado paralelo mostró estabilidad.

Según los datos de InfoDólar, el promedio del dólar oficial en Salta se ubicó en $1.496,06 para la venta, lo que representa un incremento de aproximadamente $4 a $5 respecto al cierre de diciembre de 2025, es decir un 0,29% más en pesos.

En tanto, el dólar blue en Salta mostró estabilidad durante toda la jornada, cotizando en $1.510 para la compra y $1.546 para la venta, sin variaciones respecto a la última rueda de 2025. La brecha entre el blue local y el promedio oficial provincial se ubica en $50 a $56, un margen que suele ampliarse en contextos de alta volatilidad, pero que por ahora mantiene a los inversores atentos a cualquier señal de cambio.

Los analistas locales señalan que, aunque el aumento en pesos del oficial fue leve, el impacto del nuevo esquema de bandas y la demanda de divisas podrían trasladarse al mercado informal en los próximos días.