Un fiscal solicitó la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

El fiscal Carlos Stornelli pidió la extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro para que sea indagado en Argentina por violaciones de derechos humanos, tras una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) que logró frenar la visita a Buenos Aires que tenía prevista el año anterior el líder venezolano.

La presentación fue formulada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, en el expediente donde Maduro está imputado y tiene orden de captura internacional vigente.

El FADD pidió la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia Argentina mediante un texto firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff, según publicaron diversos medios nacionales.

En 2024, cuando Wolff aún era ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y presidente del FADD, realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py y en septiembre del mismo año la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” para su indagatoria para Maduro y Diosdado Cabello por “graves violaciones a los derechos humanos”.

También se había solicitado que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través de su conocido sistema de alertas rojas.

"En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos", argumentó el FADD a través de un comunicado.

En este contexto, el fiscal Stornelli calificó como "urgente" el inicio del procedimiento de extradición para que "sea sometido al presente proceso".