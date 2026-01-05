Accidentes de tránsito y heridos con arma blanca, las emergencias recurrentes en guardias

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 206 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 2 y las 7 del lunes 5 de enero.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 274 pacientes, de los cuales 59 fueron hospitalizados. Hubo 94 de ginecología, 87 atenciones de obstetricia y 45 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 527 pacientes, de los cuales 42 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 109 por patologías respiratorias, 76 por gastroenteritis, 69 traumatismos varios.

Hubo 36 nacidos vivos: 17 hombres y 19 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 869 consultas. De los cuales 757 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 154 fueron hospitalizados.

Hubo 81 personas accidentadas, de las cuales 36 fueron por siniestros de tránsito:

27 motociclistas

5 ciclistas

3 automovilistas

1 transeúntes

0 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 31 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 280 pacientes durante el fin de semana, 258 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 11 por derivación y 11 por accidente; de los cuales 1 por arma blanca, 2 por accidente de tránsito, 4 agresión y 4 mordeduras de perro.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 486 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis y colitis, infección de vías urinarias, dolor abdominal, dolor agudo y rinofaringitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 60 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, diabetes mellitus y diabetes tipo 2.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 29 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

