Urtubey: “Nación está cumpliendo con el IVA pero no con Ganancias”

Este jueves, el gobernador de Salta entregó micro créditos del Programa de Finanzas Inclusivas a nueve Bancas Comunales que trabajan en esta ciudad. “Ya son más de 10 millones de pesos que se entregan a pequeños emprendedores que devuelven el 100% de la plata. Microemprendedores que tienen su pequeño taller, le agregan valor a algo, etc.”.







En tanto, Juan Manuel Urtubey confirmó, tal como se adelantó en la reunión de gabinete, que Nación no está pagando el fallo de la Corte Suprema sobre IVA y Ganancias. “Solamente, el gobierno está cumpliendo con IVA no con ganancia y no está pagando lo que nos tiene que pagar de Ganancias. Y con el IVA tiene una base de cálculo distinta a la que tenemos nosotros, así que vamos a seguir discutiendo” agregó.

El reclamo de productores en la Legislatura, este jueves, también fue abordado por el gobernador de Salta. “En Rivadavia la inversión represento 14 veces más per cápita de lo que fue en la provincia. Lamentable la sequía viene muy fuerte y esperamos que pueda empezar a llover ahora, pero lamentablemente frente a esa situaciones climáticas es muy difícil actuar”.

El presupuesto provincial será una de las últimas gestiones del gobierno de Urtubey, ante esto manifestó que ya se está trabajando en el ejercicio 2020. “Previamente a cerrarlo y a enviarlo a la Legislatura, vamos a esperar que sea electo el nuevo gobierno para conversarlo con el nuevo gobernador y el equipo económico. Será después del 10 de noviembre” indicó a InformateSalta.







Finalmente, lamentó la suspensión de vuelos de Andes por 10 días pero aseguró que Salta es la tercera provincia con mayor conectividad aérea de la Argentina, por lo que, el impacto no tan directo. “Nos complica la crisis de cualquier empresa, y mucha más si hay involucrados capitales salteños. Venimos trabajando hace muchísimos años con Andes. Aparentemente hay incumplimiento de otras provincias. Salta después de Córdoba y Mendoza es la provincia con mayor conectividad aérea de la Argentina”.