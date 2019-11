Acusan al ex intendente de Quijano de quedarse con millones de pesos

Tras 16 años al frente del municipio de Campo Quijano, Manuel Cornejo, quien durante las últimas semanas fue noticia por sortear terrenos y pagar hasta $500 por votos, ahora es investigado por la falta de rendición de más de 10 millones de pesos que giró el Gobierno Provincial para asistencia de los vecinos.

Según un informe realizado en conjunto por TN y DNI Salta, el jefe comunal no rindió ningún balance en los últimos diez años de gestión. “Estuvo 16 años en el poder y no rindió casi nada, solo rindió el equivalente a 2 kilos y medio de helado”, expresó el periodista Nicolás Wiñazki.

En tanto, Abel Díaz, periodista de DNI Salta, agregó que Cornejo, quien en las últimas elecciones fue superado por Carlos Folloni, no presenta balances desde hace 9 años. “Desde 2010 a la fecha hay montos que no ha rendido, hubo años donde no rindió nada, cero pesos”, expresó.

En vista de ello, Carlos Folloni, intendente electo, en el mismo medio, adelantó que realizarán una auditoría para detectar irregularidades. “En la auditoría saltarán todas estas cosas y muchas más, vamos a denunciarlas penalmente, caiga quien caiga, pero hay que hacerlo. Es la plata de la gente”, concluyó.