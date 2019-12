Esta es la primera mujer de Alberto Fernández y mamá de Estanislao

Desde que Alberto Fernández fue elegido por Cristina Kirchner para ser candidato a presidente, los medios pusieron su ojo en la vida de este hombre que, finalmente, llegó al sillón de Rivadavia el pasado 10 de diciembre.

Mucho se habló y se habla también de Estanislao, su hijo, quien desde mitad de año a esta parte fue aumentando su perfil en redes sociales.

El tercer integrante que completa la que fue la primera foto familiar de Fernández es Marcela Luchetti, ex mujer de Alberto, con quien estuvo veinte años juntos y tuvieron a Estanislao.

Luchetti es abogada y trabaja en la AFIP. Allí se desempeña como jefa de división, un cargo alto y operativo.

“Es un 10, superaplicada”, cuentan cerca de ella.

De Alberto se separó en 2005, casi dos años después de que Fernández asumiera como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

En pareja hoy con Fabiola Yáñez, Alberto mantiene una buena relación con Marcela.

Cuando nació Estanislao, fue Alberto quien decidió el nombre del joven.

Si hubiese sido por su madre, ella prefería otro: Patricio.

En cuanto a sus apellidos, el joven usa desde siempre ambos: Fernández Luchetti.

Alberto y Marcela vivieron juntos en un departamento de Palermo.

Ambos se encargaron de la crianza de los primeros años de su hijo.

Fue su padre quien lo llevaba mayormente al colegio, aun estando en la Jefatura de Ministros.

El joven fue a Nuestra Señora del Guadalupe, institución a la que habían ido el hermano, el primo y el padre de Marcela.

Cuando Estanislao cumplió 8 años, Marcela y Alberto se separaron.

En ese momento Estanislao eligió quedarse a vivir con su madre y, según contó, no había ninguna razón en especial en esa decisión.



“Si yo me quería quedar con mi viejo, lo hubiese podido hacer. (...) Por tema político, de su trabajo, era más probable que se fuera mi viejo y no mi vieja de la casa. Siendo chico, decidí quedarme con mi mamá, con ella tengo una relación de amistad y amor que, creo, ojalá alguien pueda tener. A mis padres los veo muy parecidos, tuvieron un matrimonio de veinte años, fueron padres de más grandes, en su segunda parte del matrimonio. Se llevaban bien, con sus diferencias”, expresó el joven en una nota con Franco Torchia, en el programa radial No se puede vivir del amor, en AM 1190.

Después de la separación, Marcela y Alberto continuaron con sus respectivas vidas.

En el caso del Presidente, se le conoció una relación con Vilma Ibarra, hoy secretaria legal y técnica del Gobierno.

Y desde hace cinco años, el primer mandatario está en pareja con Fabiola Yáñez.

En cuanto a Marcela, en un primer momento sintió que era mejor no llevar a otro hombre a aquella casa en la que vivía con su hijo y su perra, Frida. Marcela crió a su hijo con mucho amor y comprensión.

Lo acompañó en todo momento, incluso cuando él comenzaba a robarle pícaramente la ropa, una cuestión cero problemática para ella, y que tenía más que ver –según contó Estanislao en la mencionada entrevista con Torchia– con la talla pequeña, que era coincidente.

Pasada la adolescencia, Estanislao comenzó a lookearse de forma distinta y fue entrado en el universo cosplay, una temática con la que se fue haciendo conocido y donde fue adoptando varios nombres hasta que llegó al actual, Dyhzy.

Cada vez que se montaba, Estanislao lo hacía fuera de su casa.

Su madre tomó conocimiento tiempo después y, según cuentan, lo hizo con naturalidad.

Estanislao sintió que podía ser en un principio rechazado por sus padres, algo que no sucedió.

El 27 de octubre, Marcela estuvo en el bunker donde se festejó el resultado de la elección presidencial.

Y fiel a su estilo, mantuvo un bajo y muy discreto perfil.