Contundente desmentida de Abel Pintos sobre su millonario cachet: "No existió ni el..."

Esta semana, Abel Pintos estuvo en el ojo de la tormenta a partir de las declaraciones de Rodrigo Brizuela y Doria, intendente del municipio riojano de Chilecito. Según dijo, el cantante habría exigido 100 mil dólares para sumarse al festival ’Navidad en los cerros’, que es muy tradicional en la provincia y que por ese motivo, se había decidido darlo de baja. "Con esa plata, compraremos una ambulancia", aseguró Brizuela y Doria. El tema generó controversia y derivó en insultos, críticas y ataques de todo tipo hacia el artista.

Pero este jueves por la noche, mientras daba su concierto en Jesús María, Abel Pintos decidió aclarar los tantos. "La situación no fue real. en. No existió la posible contratación ni el llamado a mi mánager y se polemizó mucho respecto de los cachets, las exigencias y no sé qué. No tengo nada que aclarar ahí porque no sucedió".

Sin ánimo de entrar en temas políticos, agregó: "Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo. Lo único que espero es que se compre realmente esa ambulancia".