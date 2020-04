Barbijos ¿sí o no?: “El uso en personas sanas es indistinto, no aporta mucho”

La tendencia del uso del barbijo va en aumento, pese a las confusiones y dudas respecto a su efectividad. Meses atrás, cuando comenzaba tímidamente a diseminarse el COVID-19, nos llegaban postales de diferentes partes del mundo, con personas que ya lo habían implementado en su uso diario.

A medida que se fue estudiando el virus, se descartó que su contagio sea a través del aire sino por contacto. Ante esto, la OMS, junto a diferentes médicos y profesionales se pronunciaron al respecto, señalando que el barbijo no es efectivo a la hora de evitar el contagio.





En la órbita provincial, la Ministro de Salud Josefina Medrano compartió primeramente estas recomendaciones, indicando que el uso del barbijo es para personas con síntomas y no para el uso diario de pacientes sanos. Incluso, recalcó que el uso exclusivo de barbijo, no ofrece cobertura sobre la zona conjuntiva, por donde puede ingresar el virus.

En consonancia a las recomendaciones profesionales, el médico y senador Manuel Pailler indicó por FM Profesional: “Para las personas que son sanas, que no tienen síntomas de ninguna enfermedad, el uso del barbijo es indistinto, ya lo dijo la OMS. No es obligación y no te condiciona”.

“Si la persona está sana, el barbijo no aporta mucho”

Respecto al correcto uso del mismo, Pailler señaló que están indicados en personas con síntomas, para evitar que contagie a través de sus secreciones. “Si la persona tiene síntomas o dio positivo en algún estudio se recomienda el barbijo para que no disemine sus gotitas de secreciones”, profundizó el profesional.

Psicosis, confusiones y placebos

Pese al pronunciamiento de estos organismos respecto al tema, jornadas atrás el Gobernador de la Provincia instó a los salteños a que incorporen y adopten el uso de barbijo al momento de salir de sus hogares. Sin embargo, muchos señalan que esto es un placebo, o bien, un factor contraproducente.

Volviendo a los dichos del senador Pailler, hay que desalentar la psicosis social sin caer en descuidos: “no se consigue alcohol en gel ni barbijos porque hay una psicosis generalizada”, dijo. Así mismo, señaló que no hay que optar por barbijos hechos en casa, ya que no son efectivos. “Los barbijos tienen que ser barbijos especiales con telas específicas. Otro dato más: el barbijo a los 20 minutos de uso se moja y ya deja de ser efectivo”, concluyó.

“Los barbijos que se fabrican manualmente no atajan ningún virus”

Volviendo a la postura de la OMS, el organismo hace énfasis en "el uso racional de los equipos de protección individual, no sólo los barbijos" entre los trabajadores de la salud, insistiendo que es necesario que estos productos estén disponibles para el personal.

Finalmente, citamos las indicaciones que figuran en los portales del gobierno nacional al respecto, que señala:

Actualmente el uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo está recomendado para: