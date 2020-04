La costanera de Vaqueros seriamente afectada por el río que no tiene contención

Las precipitaciones que iniciaron en las primeras horas de este jueves se volvieron más fuertes en la madrugada y, en medio de los truenos y rayos, la tormenta que cayó sobre Salta causó múltiples complicaciones, no solo en la Capital sino también en sus alrededores del área metropolitana.

Uno de esos sectores que se vio damnificado fue la localidad de Vaqueros, donde la fuerza del río hizo derrumbar parte de la costanera. En consecuencias, vecinos de B° 15 de Septiembre informaron que los muros que contienen el caudal empezaban a registrar filtraciones.

Un video que llegó a nuestra redacción muestra cómo el caudal de agua que baja por el río Vaqueros comió parte de la obra inaugurada durante el verano en la localidad con juegos y paseos.

Al respecto de este panorama InformateSalta dialogó con Daniel Moreno, intendente de la comuna quien aseveró que el margen del cauce que da a la localidad “está complicado, nos está castigando de este lado, estamos viendo de sacar la luminaria de la costanera, de sacar los juegos y recuperar algo para que no se pierda”.

Así, Moreno lamentó la falta de obras que no se hicieron para poder contener la situación, pese a los esfuerzos de la intendencia. “Son detalles que vos decís, primero tendríamos que haber hecho los cimientos y luego la casa, pero como siempre no hay plata, falta presupuesto”. A esto agregó que días atrás presentó un proyecto a Nación el cual plantea las defensas que se deben hacer en el río.

“Espero que ahora se agilice más, estoy mandando fotos a gente de Buenos Aires para que nos den una mano”, aseveró el jefe comunal. Dichas defensas que necesitan son gaviones “buen hechos, que no dejen pasar el agua, un gavión tiene una vida útil de 7 a 10 años y es lo que necesitamos hacer”, planteó.

“Con el presupuesto que nos dan solo podemos hacer un encauzamiento (del río), una lomada y eso, con la tercera lluvia la lomada no existe más”, lamentó el intendente quien subrayó que “si llueve (otra vez) como llovió hoy, estamos en problema”.