El Chaqueño Palavecino mostró su casa y generó polémica, indignación y sorpresa en las redes

Como viene sucediendo desde que se decretó la cuarentena obligatoria como medida preventiva frente al avance del coronavirus (Covid-19), en La Peña de Morfi (Telefe) distintos músicos salen vía Skype en el programa de Gerardo Rozín.

En esta oportunidad fue el turno del Chaqueño Palavecino, que mostró su hogar y generó mucha repercusión en las redes sociales.

"Esto es un restaurante, se llama El Patio del Chaqueño. También hay un museo de mi carrera", contó el cantante desde su amplia residencia ubicada en Rosario de Lerna, en Salta, su provincia natal.

Luego, hizo un largo recorrido por la propiedad, que también cuenta con una granja, un asador al aire libre, una bodega, distintos juegos infantiles y un pequeño estudio de grabación.

"Hay llamas, ovejas, cabritos, caballos y mis cinco perros. Están bien cuidados. Están para que los chicos jueguen", contó El Chaqueño, al mostrar sus animales.

Sin embargo, en Twitter se acumularon varias críticas. Algunos se mostraron muy molestos con la tenencia de animales que ostenta el músico, y otros le apuntaron a la opulencia de su hogar.

"El Chaqueño vive disfrazado así para que crean que es un hombre de campo, que vive a mate y garrafa y nadie se de cuenta q en realidad es millonario?", publicó un usuario. "Chaqueño Palavecino: ’yo ando bien mi casa es de 4 manzanas aprox’. Y si señor si no anda bien usted qué queda para nosotros, que el pueblo entero es de 4 manzanas", sumó otra persona.

Pero también la participación de Oscar Esperanza Palavecino, tal su nombre real, en La Peña de Morfi generó que mucha gente se sorprenda al conocer que el artista es salteño y no chaqueño, como se podría pensar por su apodo.

Vale decir que el cantor nació en 1959 en en Rancho el Ñato, una aldea del departamento Rivadavia en pleno Chaco salteño.

"El Chaqueño Palavecino nació en Salta pero le dicen ’El Chaqueño’ pero amigo que manera de complicar las cosas eh... te hubieras puesto ’El Salteño’ y fue", se quejó un usuario, con humor.

Algunos de los comentarios sobre la participación del Chaqueño Palavecino en "Morfi". Twitter.

"Me acabo de enterar que el chaqueño palavecino no es del Chaco, me siento estafada", "Si gente, el Chaqueño Palavecino nació en Salta. Y Luis Miguel en Puerto Rico, no en México. La vida es injusta", "Como que el chaqueño palavecino es de salta y no de chaco?", "A los 25 años me vengo a enterar que el Chaqueño Palavecino es SALTEÑO. Mí vida entera es una mentira", fueron algunos de los comentarios que se acumularon en Twitter, convirtiendo al Chaqueño Palavecino en tendencia durante largas horas./Clarín