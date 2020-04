Duran Cornejo duro con Salud: “Queremos que venga la Ministra y nos informe la situación”

En las últimas semanas, se viene suscitando cierto malestar respecto a la situación sanitaria de Salta, con episodios vinculados como la renuncia de la guardia del hospital de J. V. González, del director del hospital de Gral. Mosconi, la protesta de profesionales en Salta Capital por los elementos de trabajo, y un memorándum emitido desde el Ministerio de Salud respecto a los equipos caseros confeccionados. En esta semana, las críticas se dirigieron al aislamiento de salteños en el Hotel Victoria Plaza, donde se alojó al cuarto caso positivo de coronavirus.

En medio de todos estos episodios, el senador por Salta Capital, Guillermo Durand Cornejo, se mostró crítico con el sistema sanitario provincial, apuntando hacia la cartera de Salud y hacia la ministra Josefina Medrano, de quien se quejó por no haber asistido a una reunión con la Cámara Alta en la Legislatura para explicarles cuál es el trabajo que se está realizando en prevención de la pandemia.

En diálogo con 7PM por FM Pacífico, Durand Cornejo analizó lo correcto de solicitar el cumplimiento de la cuarentena, quedándonos en casa. “Hasta ahí todo perfecto, pero luego uno ve que no existen elementos, que los médicos están expuestos a la enfermedad, si no somos capaces de proteger a quienes deben cuidarnos, ¿qué nos queda?”, señaló.

Enterado de la queja que se originó por los elementos de protección, el senador comentó que decidió recorrer los nosocomios. “No me quise quedar con eso y me fui a visitar los hospitales, pero lo que me he encontrado es terrible: voy y me dan un barbijo, me lo dan, ¡es un papel mal cortado!”, criticó.

Preocupado por la situación y el estado sanitario de los profesionales para luchar contra el coronavirus, el senador dijo que esperaba poder escuchar a la ministra de Salud, quien tenía previsto asistir a la Cámara Alta. “Pedimos que vaya la ministra pero no fue, debería haber estado en el Senado para hacer el rendimiento de un informe pero no apareció, eso no está bien que en semejante situación no vaya a la Legislatura, quiero saber cómo está equipamiento, si los sanitarias están protegidos, si la provincia tiene los famosos kits de testeos”, espetó.

“No quiero que la provincia nos diga que nos va a curar, sino saber si hay paliativos, infraestructura, si cuenta con todos los elementos, respiradores, las camas disponibles, pero no podemos porque la ministra no vino”.

También se permitió opinar de la polémica en torno al hotel Victoria Plaza. Según se enteró “las mucamas no tienen ningún tipo de preparación, de resguardo ni de nada, el protocolo no existe ahí, por eso el susto del personal del hotel” en medio del cuarto caso positivo.