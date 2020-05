Caso Sulca: Seguridad acusó a la Fiscalía de filtrar el audio de la llamada de auxilio

Tras la viralización del desgarrador audio donde la docente Rosa Sulca, ultimada de 17 puñaladas el pasado martes 28 de abril en su vivienda de Villa Mitre, advierte al Sistema de Emergencias 911 que “la estaban matando”, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, en FM Pacífico, se mostró muy enojado ya que el material se encontraba “dentro del secreto de sumario”.

En la oportunidad, señaló como responsable de la filtración al ministerio Público Fiscal. “Hubo una filtración y no fue del área de Seguridad, nosotros entregamos (el audio) a una sola persona, hay mucha improlijidad o negligencia que la justicia la va tener que determinar”, manifestó.

Cruz insistió en que la difusión del audio, donde se escucha a la maestra pedir ayuda y lanzar un grito desgarrador, es muy perjudicial tanto para la familia de la víctima como del agresor, y a su vez desencadena reacciones violentas por parte de los vecinos. “ Es realmente perjudicial”, dijo.

Cabe destacar que la grabación ya había sido objeto de un fuerte cruce entre ambas instituciones, debido a la negativa del director del Centro de Coordinación Operativa (CCO) de enviar el mismo a la fiscalía a través de WhatsApp, razón por la cual luego se lo imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.



Al respecto, Benjamín Cruz insistió en la informalidad que hubo en la solicitud por parte de un fiscal que llamó al teléfono particular del director del CCO. “Hay un protocolo que seguir, no puede una persona presentarse a cierta hora de la noche, diciendo que es el fiscal y que necesita una información que tiene que ser enviada por whatsapp, el proceder del director del CCO es el correcto, no hubo entorpecimiento, porque la información la tuvo la fiscalía en menos de una hora”, indicó.

La defensa a los policías

Por otro lado, defendió el accionar de los dos policías, que según el informe de la fuerza, fueron hasta el inmueble y como no nadie atendió, decidieron retirarse. “Los protocolos y los procedimientos se respetaron como bien lo establecen los mismos, luego, con el diario del lunes es más fácil analizar la situación”, indicó.

A su vez manifestó que reciben miles de llamadas de pedidos de auxilio, donde casi el 80% son llamadas falsas. “No solo hay que analizar el llamado, sino cómo fue trasmitida la alerta, y como llegó al móvil que actuó, el móvil no la escucha a la llamada, no puede subjetivizar, ellos reciben un alerta de un auxilio en un domicilio, el cual sin autorización de un juez, no pueden entrar así”.











Si bien explicó que el Código Procesal Penal avala actuaciones de la policía en caso de emergencia, señaló que hay muchos antecedentes de efectivos que luego son procesados por actuar de forma inmediata, lo mismo que se les exige ahora.

Por último, señaló que la policía está llevando una investigación paralela. “Tenemos un caso particular quizás podría evitarse o no, lo definirá la justicia, tienen los elementos para hacerlo, estamos dejando que la justicia trabaje de acuerdo a los procesos y los tiempos de la ley”.