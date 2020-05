Alimañas en el Free Shop: su propietario apuntó al mercado San Miguel y anticipó que abrirá sus puertas

En las últimas horas InformateSalta compartió la denuncia de una trabajadora del Free Shop de calle Ituzaingó y Urquiza de la ciudad capitalina, quien denunciaba el estado en el que encontró la ropa de su local, la cual aseveró que había sido mordida por ratas, como así encontró las galerías “infestadas de roedores y cucarachas”.

Tras las repercusiones de esta noticia, InformateSalta dialogó con Sergio Di Bez, propietario del paseo de compras, quien lamentó la denuncia, afirmando que en más de 20 años de labor nunca tuvo inconvenientes, recalcando su compromiso en la salubridad del inmueble y apuntando al Mercado San Miguel como “el nido” de las alimañas.

“Estoy hace 25 años en el rubro y jamás tuve ni “un punto ni una coma”, hace 20 años que trabajo con los inquilinos y jamás tuve problemas”, señaló a InformateSalta agregando que “hay cosas involuntarias que pasan en todos lados, ninguno está exento, yo estoy en la zona desde el año 1977 y siempre el mercado San Miguel fue productor de las alimañas, por las noches andan por todos lados”, aseveró.

En cuanto a la salubridad del interior del Free Shop, Di Bez manifestó que “cumplo con todas las normas, con las habilitaciones que corresponden, renovadas todos los años por bomberos y la Municipalidad, con desinfecciones bimestrales”. Sobre este punto afirmó que “el día 4 de marzo se hizo la última desinfección y hoy a las 19 (por la tarde de este viernes) habrá otra fumigación general, como lo hacemos cada 90 días”.

Sobre las ratas, el propietario dijo “no he visto nada, hace tres días que vengo trabajando en la limpieza para poder abrir y no vi nada”. En cuanto a las cucarachas indicó que él “no permito que haya comida en mis locales, donde hay comida hay cucarachas, pero su presencia es inevitable; si una persona me dice que una rata le mordió la ropa me cuesta creerle, pero si me dice que vio cucarachas, es factible”, se sinceró.

Más allá de esta situación, Di Bez anticipó que este sábado abrirá el Free Shop, mientras espera indicaciones por parte del Comité Operativo de Emergencias para una correcta función. “El protocolo se lo pasamos hoy al comité, esperando que nos decidan un horario especial, pero mañana (por el sábado) yo abro, ya tengo todas las medidas tomadas para hacerlo, solo un locatario por local, entra una persona y sale otro, habrá dos puertas habilitadas donde se colocará alcohol en gel, exigiendo las máscaras y solo acceso individual, no grupal”, sintetizó para concluir.