Caso Sulca: Tras las críticas, Orozco se defendió y apuntó contra el Ministerio Público

Cierto revuelo se generó días atrás cuando el diputado Gustavo Orozco pidió investigar al responsable de filtrar la llamada de auxilio que se difundió, perteneciente a la docente Rosa Sulca al momento de ser ultimada en un crimen que aún conmueve a V° Mitre. Orozco cuestionó la detención de dos policías que intervinieron en el hecho, afirmaciones tras las cuales el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración, que investigará al legislador por posibles expresiones amenazantes.

Al respecto de esta situación InformateSalta dialogó con el diputado Orozco, quien se refirió a lo ocurrido. “Todas las declaraciones que hice, las hice como diputado y como presidente de la Comisión de Seguridad, lo hice en base a los informes que me entregó el Ministerio de Seguridad y el ministro Pulleiro en mano, donde se respaldaba cómo se habían hecho las actuaciones del personal policial del 911 y de la calle en el caso Sulca”, manifestó.

“Nada de lo que dije está fuera del informe del Ministerio de Seguridad”

A esto señaló que “me pareció mal la reacción y cómo se manejó el Ministerio Público, sobre todo el doctor Abel Cornejo, me pareció aberrante en algunos momentos la forma en que se manejó”, señaló el legislador quien agregó que “el Ministerio Público no ha querido reconocer desde la boca de la información lo que han reconocido los hechos”, en relación a la liberación de dos policías que habían sido detenidos en la causa.

También sumó su aflicción ante la difusión del audio de la llamada de Sulca. “Eso es gravísimo, a mí me informaron que la única forma en que se entregó el audio fue en un CD cerrado al comisario Costello de la Fiscalía, ese CD iba directamente hacia el fiscal”, planteó.





En cuanto a las críticas que se le realizó, las calificó como “una opereta del Ministerio Público”. Sin embargo más preocupación le generó el impacto del caso en la sociedad y las difamaciones que “no van contra la policía, están yendo en contra de la gestión del Gobierno (…), con ese audio intentaron poner a toda la gente en contra de la policía, hasta que se aclaró la situación”.

“Aquí hay medios manipulados por el Ministerio Público y por el poder político opositor, que han tratado de sacar el foco de la escena y ponerlo en otras cuestiones, como mi vida personal”

Así, Orozco apuntó contra el doctor Abel Cornejo. “Me preocupa su accionar, no reconoce lo mal que actuaron sus fiscales pero dice que yo me he salvado en un juicio de causas de público conocimiento, porque empezó la cuarentena, esto habla de mi vida personal, no tiene en cuenta mis fueros ni mi libertad de opinión, ha ido también en contra de la Cámara”, espetó adelantando que en la misma presentará un proyecto para que, junto a sus pares, se expidan al respecto.

“El doctor Cornejo dice que me salve de un juicio por la cuarentena, entonces da por sentado que voy a ser culpable, avasallándome en el principio de inocencia, esa situación me preocupa y la voy a denunciar, me voy a manifestar en la Cámara”, concluyó.

“Me parece lamentable que quien maneja la Justicia acusatoria en Salta se maneje de esa manera”