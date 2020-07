Como diseñar una casa en 3D: Conceptos básicos para principiantes

La tecnología actual, esa que está al alcance de todos, ofrece programas para diseñar casas sin tener grandes conocimientos de esta materia. En el enlace referenciado se ofrecen los mejores programas para diseñar casas en 3D, demostrando cada uno de ellos que es posible crear un hogar a medida, sin intervención de terceras personas o en el pago de programas excesivamente profesionales.

Los avances, en este sentido, están logrando que el ciudadano medio, si se lo propone, pueda especializarse en cualquier materia que le sea interesante o atractiva. Internet pone en mano de cualquiera el conocimiento, y las herramientas tecnológicas para usar ese conocimiento cada vez son más accesibles. En definitiva, en la nueva actualidad, gracias a la tecnología, es posible aprender y realizar la mayoría de los trabajos sin necesidad de convertirse en un experto.

Tecnología para todos

La democracia ya no se reduce a un término que define exclusivamente una situación política o social, ya no se reduce al desarrollo de organizaciones con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de las sociedades que se habita. La democracia se extiende a cualquier entorno o ámbito de la experiencia humana y, lógicamente, la tecnología no podía excluirse de este concepto.

En la actualidad, se busca que los elementos tecnológicos sean accesibles al conjunto de la comunidad, que todos los componentes de una sociedad tengan opciones de conocerlos y utilizarlos, para que sus beneficios y ventajas mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos sin excepción.

El acceso a internet, el primer paso

Posiblemente, el acceso a internet, de forma generalizada, haya sido el primer gran paso para democratizar el mundo de la tecnología. Y es que, ahora, al abrir una ventana en cada hogar, cualquier usuario, indiferentemente del lugar donde se habite, tiene la oportunidad de conocer, entender y adquirir un objeto tecnológico, por muy complicado o avanzado que este sea.

Internet es en sí el primer gran avance tecnológico que se ha democratizado de forma arrolladora, expandiéndose a lo largo y ancho del mundo a una velocidad de auténtico vértigo. Esto significó el acceso a la formación para un amplio número de personas en todo el planeta, capaces ahora de entender y acceder a otro tipo de herramientas tecnológicas que continúen en la misma dirección, en la de propiciar beneficios claros a las personas, en mejorar su calidad de vida.

La multinacional tecnológica CISCO ofrece una predicción a corto plazo en la que la tecnología irá integrando internet en el mundo físico, ya sea en los supermercados, carreteras, dispositivos médicos… La inteligencia artificial, la robótica, el big data, el IOT… irán creciendo en presencia e interacciones en la vida de las personas. El futuro irá creando un mundo donde las fronteras entre lo digital y lo físico estén cada vez menos delimitadas, mezclándose ambas realidades constantemente y siempre dependientes de la gran red global que es internet.





El software del futuro

En el desarrollo de esta conectividad entre realidad física y realidad virtual, los programas informáticos tienen mucho que decir. El software está constantemente evolucionando, haciéndose cada día más complejo, útil e interesante para mejorar la vida de la sociedad en su conjunto.

Con ejemplos como el mencionado al principio de este artículo, programas capaces de diseñar casas en 3D sin ser expertos ni profesionales en esta materia, como el Floorplanner, el Autodesk Homestyler o el Swet Home 3D,entre otros, visitando la comparativa de tutorialesgratuitos.com será suficiente para entender lo que ya está ofreciendo este software del futuro a día de hoy.

Este tipo de tecnología depara grandes y gratas sorpresas al ciudadano, los usos derivados de los reconocimientos de voz y la desaparición de los teclados son inevitables. Según la Ley de Moore, que parece cumplirse, la duplicación de la capacidad de procesamiento de los ordenadores cada 18 meses seguirá cumpliéndose.

Los límites de la miniaturización de los microchips darán paso a software cuántico capaz de desarrollar una inteligencia superior a la humana, hábiles para solucionar por ellos mismos problemas de física, ingeniería o medicina, mejor que cualquier experto humano.

El último gran paso, científicamente y tecnológicamente realista, que se estima que sea una realidad para mediados del presente siglo, pertenece al más puro género de la ciencia ficción. Será posible la implantación de software en el propio cerebro. Será una realidad la creación de un sistema de comunicación directo entre computador y humano, que soporte no solo imágenes y sonidos, sino también olores y sensaciones táctiles. Todo un universo ciberpunk a lo “Blade Runner” a la vuelta de la esquina.