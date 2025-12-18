Fake News: Imputaron a Emiliano Estrada por peculado y abuso de autoridad

La causa que es investigada por el fiscal Carlos Amad avanzó en la imputación del diputado nacional mandato cumplido, Emiliano Estrada, en la causa por fake news.

Para el fiscal, Estrada, habría ordenado la creación de videos con “contenidos dudosos” donde se relacionaba al gobierno provincial con actividades vinculadas al narcotráfico. En la jornada de hoy fue imputado por abuso de autoridad y peculado de servicios.

El material se habría generado por dos asesores que cumplían tareas en el Congreso de la Nación, por lo que habían sido utilizados fondos del Estado Nacional. El 6 de junio pasado, el fiscal Amad había solicitado el desafuero del por entonces diputado nacional, que cumplió su mandato el 10 de diciembre pasado.

Foto: Javier Corbalán

Estrada participó de forma remota de la audiencia de imputación, en donde el fiscal le reiteró los hechos. También solicitó un plazo de investigación de 50 días hábiles y requirió como medida de coerción, el compromiso del imputado de no entorpecer la investigación penal y presentarse cada vez que sea convocado.

A su turno, y luego de adelantar que Estrada no iba a prestar declaración, la defensa realizó un planteo de nulidad con varios puntos que ya habían sido expuestos a lo largo del trámite del caso. Entre otros aspectos, cuestionó las actuaciones realizadas en la justicia provincial, como así también la supuesta violación de la competencia federal.

La jueza rechazó el planteo de nulidad por entender que derivaba solamente de desacuerdos, sin aportar otros detalles. Adujo, a su vez, que el defensor reniega de la competencia, cuando él mismo la promovió, situación que el fiscal general también remarcó al rebatir el recurso.

Foto: Javier Corbalán