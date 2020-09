Fernández: "No hay ninguna posibilidad de que deje el diálogo para hacer política"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "no hay ninguna posibilidad" de que deje de lado el "diálogo" para "hacer política" y tomar medidas, ratificó la vocación de su Gobierno de generar "inversión, producción y trabajo" y apuntó a la oposición, que "persiste en la crueldad, cuando incentivan a la gente a salir a la calle", en el marco de la pandemia por coronavirus, informó Télam.

Sobre Ameri

En una entrevista con Radio10, Fernández aseguró haber sentido "indignación" frente al episodio del diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, quien en medio de la sesión virtual de la Cámara baja apareció en una escena sexual, y celebró la suspensión y posterior renuncia del legislador salteño porque "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto".

El diálogo con la oposición

El mandatario ratificó su vocación de diálogo a pesar del endurecimiento político demostrado en las últimas semanas por el opositor Juntos por el Cambio.

"Si alguien espera que yo deje el diálogo de lado para hacer política que no insista porque no hay ninguna posibilidad que eso ocurra", sostuvo.

En ese sentido, agregó: "Yo puedo tomar una medida en la Ciudad de Buenos Aires que a Horacio Rodríguez Larreta le moleste, pero voy a seguir hablando con él todas las veces que sea necesario por el bien de los porteños y de los argentinos".

Alberto Fernández apuntó a Juntos por el Cambio, al adjudicarle el objetivo de "hacernos sentir que el episodio de su gobierno es una cosa lejana" y por "persistir en la crueldad todos los días cuando incentivan a la gente a salir a la calle", en plena pandemia de Covid-19.

"Ellos tienen dos objetivos: uno hacerle olvidar a la gente que el macrismo existe y lo segundo, ya nadie quiere hacerse cargo de Macri, nadie tiene nada que ver con Macri", lanzó.

Su relación con la vicepresidenta

Por otra parte, el Presidente volvió a despejar dudas sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Afirmó que la titular del Senado, a quien definió como una dirigente de "una inteligencia singular", "no hace nada de lo que dicen que hace" y recomendó a algunos medios de comunicación "dedicarse a la novela en vez de al periodismo".

Medidas económicas

En otro tramo de la entrevista, el Jefe de Estado ratificó que su Gobierno tiene el foco puesto en generar "inversión que se produzca y que dé trabajo" y buscó despejar dudas sobre la posibilidad de que se produzca un "corralito" financiero.

"No hay nada de eso", sostuvo en la charla con el programa radial "Secreto de Sumario", y aclaró que "tampoco cree" en la restricción a la compra de dólares para atesoramiento.

"El cepo lo heredé, no lo dispuse yo", sostuvo, y recordó el "festival de dispendio de reservas" en el último tramo del gobierno de Cambiemos, que "le costó a la Argentina la salida de 23 mil millones de dólares" y dejó al Banco Central con "alrededor de 10 mil millones para hacer frente a todo lo que se venía".

En otro orden, Fernández criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por convocar por su cuenta a un acuerdo extraordinario el próximo martes para tratar el per saltum presentado por los jueces nombrados irregularmente durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Me llama mucho la atención las cosas que se ven dentro de la Corte, me preocupa enormemente. Lo único que estamos haciendo es reestablecer un orden perdido con el gobierno anterior", sostuvo el Presidente.

Justicia

La citación del titular de la Corte a los supremos responde a un pedido de urgencia presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados dispuesto por la gestión macrista fueron revocados por el Senado.

"Estos tres jueces nunca fueron al Senado para que el Senado diga si está de acuerdo o no con que se los designe en esos cargos. Ahora lo que hizo fue decir: no estamos de acuerdo porque lo que concursaron no tiene nada que ver con la competencia que les dieron", agregó.

Sobre la reforma de la Justicia Federal, sostuvo "es algo que durante décadas vienen planteando todos los medios y una vez que la propongo dicen es un mecanismo para lograr impunidad. Me pregunto dónde está eso, porque no hay un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez, se ha respetado el principio de juez natural a rajatabla".

"La explicación es que en verdad los que se quejan son los que siempre han manipulado los jueces y lo que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando", enfatizó.

Sobre la denuncia de la AFI de espionaje a familiares del ARA San Juan, el Presidente repudió que se "espiara a las víctimas" y agregó: "No dejo de asombrarme, no solo espiaban a opositores, también a espiaban a los suyos".

"Esta gente dice creer en la democracia y que la república le importa, pero con lo que hacen contradicen todas sus palabras", reflexionó.

17 de Octubre

Por otra parte, el Presidente desactivó la marcha convocada por sectores oficialistas para apoyar al Gobierno el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista: "hay que esperar, porque este no es el momento de salir" a las calles".