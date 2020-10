Grieta en el FdT: Para Estrada, “no es momento de tirar piedras, sino de colaborar”

Tras los rumores de distanciamiento con la dirigencia kichnerista local, el funcionario nacional lamentó que algunos compañeros no entiendan que hoy lo fundamental es ver cómo ayudar a Salta. “Hay que proponer alternativas”, dijo.

Luego de que trascendieran rumores sobre diferencias insalvables entre la dirigencia local del Frente de Todos (FdT), liderada por un cabizbajo Sergio “Oso” Leavy, y su ex compañero de fórmula, Emiliano Estrada, el actual funcionario del ministerio del Interior de la Nación, en FM La Cuerda 104.5, aseguró que “lo fundamental es ver como ayudamos a Salta”, premisa que, según dijo, “algunas veces no es compartida por algunos compañeros”.

En ese marco, sostuvo que dentro del Frente de Todos hay miradas distintas en torno a cómo pararse ante la realidad y la crisis. “Si vemos que algo está mal, hay que proponer alternativas y no trabajar sobre la denuncia y el comunicado. No soy oficialista en Salta, pero eso no implica que deba ser constantemente un combativo”.

El también integrante de la Comisión de Acción Política (CAP) del Partido Justicialista pidió dejar de lado egoísmos y mezquindades para pensar en soluciones para Salta. “Yo opté por construir dentro del Partido Justicialista un espacio lo más amplio posible, lo que me diferenció en este tiempo de otros dirigentes es la postura de responsabilidad sobre el proceso de crisis que vive el mundo, la Argentina y obviamente Salta”.

“Me parece que la proposición es mucho más interesante en tiempo de crisis”

Estrada precisó en que es indispensable una gestión conjunta con el gobierno Provincial para poder mejorar la realidad de los salteños, y puso como ejemplo los recursos que Salta recibirá del Estado el año que viene. “Si uno mira ese presupuesto y saca a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que son dos monstruos en este país centralista, notarás que Salta está segunda en el ranking de inversión real y directa que mandará el Estado”.

“De cada 100 pesos que se distribuyen en toda Argentina – sacando CABA y Buenos Aires – Salta recibirá 10 entre las 22 jurisdicciones que quedan”

Estrada insistió en que es el trabajo conjunto lo que termina redituando beneficios. “Para poder pedir que se afecten más recursos del presupuesto nacional se necesitan tener proyectos ejecutivos en la provincia”, manifestó.

Por último, aclaró que la meta no puede ser “alimentar un ego personalista” sino que debe apuntar a colaborar por el bienestar de los salteños. “¿Trabajamos para los salteños o nos tiramos piedras con el gobierno provincial? Yo opté por lo primero”, concluyó.