Pandemia: Su madre murió y denuncia que no le devuelven sus pertenencias

Una situación desesperante está viviendo la familia de una mujer quien falleció en el Hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, al cual le están reclamando la devolución, o por lo menos el hallazgo, de sus pertenencias y sobre todo de su celular.

Martín Orellana es el hijo de Inés, la mujer fallecida en el nosocomio capitalino, quien en diálogo con Canal 9 Multivisión dio a conocer el mal momento que atraviesan. En primer lugar recordó que su madre fue internada con síntomas de coronavirus, a los días debió ser llevada a terapia donde la intubaron pero lamentablemente perdió la batalla contra la enfermedad.

Sin embargo y tras el trágico desenlace, comenzaron una pelea con el hospital para que le devuelvan las pertenencias de su mamá. Los profesionales únicamente le dicen que no encontraron nada y que ya buscaron por las instalaciones.

“Me dicen que no encuentran nada, que revisaron pero no encontraron, dicen que no hay nada en ningún lugar o alguna cosa que era de ella”, comentó Martín. Lo que más les importa encontrar es el celular, donde hay mensajes y fotos familiares, pero tampoco aparece.

Según agregó el hijo de Inés, dialogó con autoridades del Papa Francisco pero solo se limitaron a aconsejarle que haga la denuncia a la policía para que ellos puedan rastrearlo. También dijo que pidió ver las cámaras de seguridad, pero las filmaciones no habrían captado los momentos antes que la entubaran.