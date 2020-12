Escándalo en Aguaray: Hoyos confirmó que va a denunciar a Zigarán

Hay tensión en la localidad de Aguaray, la cual viene de muchos malestares a lo largo de este año, cuando en las últimas horas el interventor Adrián Zigarán se habría enfrentado físicamente contra el delegado de ATE San Martín, Fermín Hoyos, en medio de un paro que están realizando los trabajadores municipales.

La tensión vino en aumento en los últimos días, con los comunicados de Zigarán afirmando el déficit que está sufriendo Aguaray, el pedido de aumentos y bonos por parte de los gremios, el paro que están realizando los empleados del municipio y, ahora, esta pelea en medio de una conciliación que fracasó a todas luces.

Al respecto de lo ocurrido y en diálogo con FM Aries, Hoyos dio su versión de lo ocurrido calificando a Zigarán como “un traicionero, estaba sentado atrás mío y se levantó a atacarme a las trompadas, yo pegué un salto, también saló el secretario del Ministerio de Trabajo que se puso al medio, su contador, pero él seguía pechando”, resumió el episodio.

Según puntualizó, tanto él como el interventor estaban por participar en esta conciliación cuando Zigarán “entró a denunciar que la municipalidad se encontraba tomada, estaba caliente, yo le dije que no era así, niego totalmente las acusaciones de este señor porque es un mentiroso, le remito las pruebas y las copias de actas de un acuerdo de paritarias de marzo; él (por Zigarán) me pidió que me retracte de decirle mentiroso, no me retracté y luego fui agredido”.

“Esquivé una trompada, él me quiso dar otra”

Lo que ocurrió después, según el relato de Hoyos, fue que el interventor “tiró dos trompadas que no llegaron a darme, se metió el contador, me agarró de la mano (…), una compañera de Aguaray que elegimos para que acompaña en la reunión daba gritos, la pobre señora gritaba”.

Tras lo ocurrido, el delegado de ATE confirmó que va a realizar las denuncias porque “si me quedo callado, hará el mismo atrevimiento con los trabajadores”. También dijo que el pueblo de Aguaray no está nada contento con la administración que encabeza Zigarán y que “anoche los vecinos lo decretaron persona no grata, no sé si lo dejarán entrar, tenemos una movilización con prácticamente todo el pueblo que va a salir a la calle”, aseveró.

“Le pedimos al gobernador que, si mandó a alguien a pacificar Aguaray, mandó a alguien que echa nafta al fuego, no vamos a bajar los brazos ni levantar la medida hasta que no saque esta persona de aquí y mande otro interventor, con el que se pueda dialogar, que se ponga a la altura de los trabajadores”, concluyó.

“He discutido con gobernadores, con ministros pero jamás vi un tipo fuera de sus cabales, estaba fuera de sí”