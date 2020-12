Vestido blanco y piernas a la vista, el "look de Florencia Peña

Florencia Peña está atravesando un final de año magnífico por su debut como conductora en Telefe y el lanzamiento de su propia marca de ropa. Desde sus redes sociales y con diferentes producciones, la actriz publicita los vestidos que vende y siempre se gana miles de "me gusta".

En sus últimos posteos, Florencia Peña publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos rodeada de navidad y a pura sensualidad. Con un vestido blanco, impecable y una gran sonrisa, la también modelo dejó en claro que las fiestas las va a pasar con mucho glamour.

Como si fuera una diosa griega, Flor también lució un tremendo cinturón plateado impecable y desfiló rodeada de árboles de navidad. Además, la conductora brilló con otro vestido, también blanco pero con un tajo al costado donde se podía observar toda su pierna, indicó Lacien.

El posteo de la actriz superó en muy pocos minutos los más de 13 mil "me gusta" y sus seguidores no pararon de enviarle mensajes a la conductora. "Sos hermosa, te amo", "Me encantó ese vestido", "Necesito ya ese cinto", "Que diosa sos", "Tremendo vestido", fueron algunos de los mensajes que recibió.