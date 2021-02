Isa suma apoyo para presidir el PJ: “Para mi sería excelente, sé de su trabajo”

Luego que se conociera la renuncia de Pablo Kosiner a la presidencia del Partido Justicialista de Salta, Nora Cannuni, ex senadora por San Martín y vicepresidente 1º del Consejo Provincial, en diálogo con InformateSalta, consideró que Miguel Isa sería excelente para ocupar la vacante.

“Lo conozco muchísimo, sé de su trabajo de toda la vida, es un dirigente realmente fuerte tanto en el interior como en Capital, y muy buena persona”

Pese a considerar que el ex vicegobernador sería el ideal, no descartó ser ella misma quién ocupe el cargo, decisión que agregó tendría que evaluar. “Si me lo ofrecen a mí, tendría que verlo y pensarlo, la verdad que es un trabajo bastante fuerte, sobre todo en esta época política”, indicó.

No obstante, aclaró que el partido “no está acéfalo” y agregó que en lo antes posible se tomará una decisión. “Se tiene que llamar a reunión para solucionar ese tema pero mientras tanto continuamos trabajando, todavía no se habló de nada de todo esto, nos tomó a todos por sorpresa”.

Por último, se refirió a la decisión del PJ de no ir a internas. “De 101 consejeros, 100 votaron a favor de que no haya una interna, no es una decisión que se tomó radicalmente, lo que tenemos realmente puesto como meta es trabajar todos juntos, trabajar por el PJ y sobre todo por Salta”.