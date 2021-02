Juicio por Jimena Salas: "Se lleva a juicio a dos personas inocentes"

Así lo consideró el abogado defensor de Nicolás Cajal, Pedro Arancibia, a través de radio CNN Salta - 94.7 MHZ Pedro Arancibia. El juicio tiene como fecha del 3 al 21 de mayo bajo la carátula de encubrimiento agravado por la muerte de su esposa Jimena Salas. Además, también será juzgado Sergio Horacio Vargas, quien se encuentra detenido hace más de un año.

"Las circunstancias en las que se realizó esta imputación y luego la elevación a juicio, a nosotros siempre nos pareció excesiva e irresponsable, con más razón no habiéndose encontrado los asesinos de Jimena" indicó el letrado.

Para Arancibia es ilógico que Nicolás Cajal pase de ser la pareja de la víctima y el mayor interesado en encontrar al o los asesinos de su esposa, a estar involucrado en el hecho.

"Hoy estamos a dos meses que empiece el debate oral y público, donde nosotros estamos convencidos de la inocencia de Nicolás Cajal"

En este marco, el abogado defensor espera el acompañamiento de los medios y la sociedad "Para que la gente pueda conocer el aspecto de lo que sucedido y de la inocencia de Nicolás Cajal" agregó en La Mañana de CNN Salta.

Un juicio sin autor

Consultado sobre la circunstancias en la que su defendido llega al banquillo dijo: "Es absurdo, no tiene lógica cómo se puede llegar a juzgar a personas que tendrían una participación secundaria sin tener a las personas que tuvieron la participación directa".

Arancibia, quien conoce en profundidad el expediente de la causa opinó que Sergio Vargas es igual de inocente que su defendido.

"No existe ningún elemento que lo vincule a Vargas. Fue investigada desde el principio. Nicolás Cajal menos que menos, porque no existe ningún elemento que pueda decir es un encubridor, encubridor del crimen de su propia esposa, es muy ilógico".



Una causa política o de gestión Las opciones

Pedro Arancibia consideró: "La causa Jimena Salas se transformó de una causa judicial a una política, no en términos partidarios".

"No solamente que no mejora sino que se empeoró no se investigó nada, no se encontraron a los asesinos de Jimena Salas y todavía más, se lleva a juicio a dos personas inocentes, se le arruina la vida a dos familias. Hay una persona que esta presa hace más de 1 año y medio, injustamente detenida, que es Varga" concluyó por radio CNN Salta.