Declaró Rangeón: denunció exceso de celos y amenazas de parte de la víctima

Tal como lo adelantó InformateSalta, el productor de modas no evadió la acusación y respondió ante el fiscal todas las acusaciones de su ex pareja y modelo, incluso presentó pruebas, entre ellas varios mails y un video de la joven.

El lunes pasado, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, acusó formalmente a Pablo Marcelo Rangeón por el delito de abuso sexual continuado, en perjuicio de una ex modelo de su agencia Fashion Models Salta.

Tras escuchar todas las imputaciones de la supuesta víctima, el dueño de la agencia, asistido por el abogado Roberto Reyes, contó su verdad. Explicó que conoció a la joven entre enero y febrero del año 2012, a través de un amigo.



La ex modelo, sin embargo, aseguró que conoció a Rangeón en el año 2009, cuando una amiga, también modelo de la agencia, se lo presentó en el boliche Club XXI. “Nos sacamos una foto y él me dio una tarjetita personal de la escuela de modelos. Al tiempo, lo llamé porque necesitaba trabajo y me citó para una entrevista”, afirmó.

Rangeón, al declarar, reconoció que inició una relación sentimental con la joven, la cual se extendió hasta el año 2015, cuando decidió terminar el noviazgo debido a constantes discusiones y episodios de violencia por parte de la denunciante.

“Yo quería terminar la relación porque había mucha violencia de su parte, y cuando decidí no seguir, empezó a insultarme e ir a mi casa para amenazarme”, relató el productor como evidencia de una seguidilla de situaciones violentas que lo llevaron incluso a realizar varias denuncias en la justicia.

Agregó que, con el tiempo, inició otra relación sentimental con una amiga, pero no duró mucho. Esto fue en febrero de 2016, noviazgo que no duró mucho debido a que la denunciante comenzó a entrometerse e incluso agredir a su nueva pareja.

Pablo Rangeón dijo que terminó el el noviazgo con la denunciante por las constantes discusiones y episodios de violencia que ella protagonizaba.





En el Huaico

En otro tramo de su declaración, y para describir la relación tóxica que padecía con su ex, Rangeón relató que el 23 de abril de 2016, la joven apareció en su mono ambiente de barrio El Huaico, trepó las rejas y accedió al pasillo del edificio, para desde allí, a los gritos



, insultarlo.

Por este hecho, radicó la primera denuncia en contra de su ex, la cual quedó radicada en la Fiscalía Penal 3. En esa primera acusación, el productor acusado sostuvo que su ex novia iba a molestar a su domicilio y lugares de trabajo.

Un año después, cuando Rangeón ya tenía otra pareja, volvió a ser víctima de otro episodio violento. Sucedió el 12 de enero de 2017, fecha en que afirmó que la denunciante irrumpió en su departamento a través de unas rejas laterales, siendo detenida por la policía.

“En ese tiempo, ella se quedaba a dormir en la terraza del departamento, se instalaba ahí a esperarme, tomaba sol y hasta pedía comida por Delivery”, señaló el productor al referirse a los distintos hechos de violencia que, según aseguró, sufrió por parte de la joven.

Por este hecho, radicó otra denuncia e informó que, ya había en contra de la ex modelo, una orden judicial que le prohibía acercarse al productor, sin embargo, la denunciante no reparó en desobedecer dicha restricción legal.

Lo mismo ocurrió al día siguiente, cuando Rangeón estaba en el boliche One, circunstancias en que su ex pareja apareció, por lo que se retiró del local y se dirigió a la dependencia policial de la zona para informar sobre lo sucedido.



Le pidió perdón

El 3 de mayo de 2016, según lo relatado por el productor, la joven que ahora lo denunció, le mandó un mail mediante el cual pidió disculpas por sus reacciones agresivas. “Pidió perdón por todo lo hecho, admitió la relación que tenían, el futuro proyectado para ambos y todo el daño que me hizo”, expresó.

Este mail, como así también otras numerosas pruebas, entre ellas un video, fueron aportadas por el defensor de Rangeón, quien, al finalizar la declaración de su cliente, aseguró que la acusación no tiene sustento. Y que ello, quedará demostrado, cuando la fiscalía pida los otros expedientes en los que están radicadas las denuncias realizadas por su defendido.

En tal sentido, Reyes relató que luego del escrache social que llevó adelante la denunciante, Rangeón fue víctima de más amenazas y hechos violentos. “Pintaron su departamento con insultos, rompieron un vidrio y otras leyendas intimidatorias”, indicó el letrado.

Por último, la defensa negó que la denunciante haya trabajado en la agencia de su cliente. Tampoco le fracturó los dedos de una mano, la mandíbula y que fuera responsable por la pérdida de un embarazo, como lo aseguró en su denuncia.