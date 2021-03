Asalto a mano armada a un comercio, un ex policía federal involucrado

El hecho de total inseguridad ocurrió anoche, pasadas las 22 en Villa Saavedra, Tartagal. Empleados de un mercadito en pleno funcionamiento fueron sorprendidos por un sujeto que a punta de arma de fuego asaltó a la cajera y según el relato de algunos, habría incluso apuntado contra clientes que se encontraban en ese momento en el interior del local.

Los propietarios del negocio, dieron su testimonio a Videotar Noticias y contaron que su sobrina se encontraba en la caja cuando el sujeto la sorprendió. Posterior a eso su sobrino corrió tras el delincuente hasta el arribo de la policía que logró detenerlo y secuestrarle el arma, con la que amenazó y gatilló al menos cuatro veces al joven que quería detenerlo en su huida.

“Mi sobrino lo corrió, lo detuvo en la plaza. Tenía un arma. A mi sobrino lo gatilló cuatro veces pero la aguja no llegaba a golpear el fulminante” contó la propietaria.

"La chica se salvó de milagro, a ella le apuntaron" dijo uno de los propietario.

En tanto, el sobrino que dio alcance al delincuente contó: "Lo pude corretear al chico hasta poder lograr que lo pille la policía. Apuntó a pegarme pero no salió el tiro, son cuatro disparos que quiso hacer y no salió. Me dijeron que es un sería un ex policía Federal. Cuando hicieron lo de criminalística me dijeron que el arma servía, fue pura suerte" agradeció poder contar lo que vivió hoy el joven que sin pensarlo corrió tras el delincuente.