Confidencial con Mario Peña, historia viva de los medios de Salta

Desde la Suite Presidencial de Sheraton Hotel Salta, comenzamos:

JM Zambrano: A Mario le decían cuando era chico, veremos si es verdad, “El ruso”

Mario Peña: Sí, es verdad porque de chico fui un buscavida, empecé a trabajar a los 10 años

JM Zambrano: ¿De dónde sos Mario?

Mario Peña: De Boulogne, provincia de Buenos Aires.

JM Zambrano: ¿A qué edad llegaste a Salta?

Mario Peña: Vine dos veces, primero cuando tenía 9 años, mi papá era ferroviario, mi mamá tenía un problema de salud y le recomiendan venir a Salta a probar si con el clima más seco ella podía estar mejor. Entonces mi papá aprovechando una zafra en Jujuy, vinimos al Norte, nosotros nos quedamos en Salta con mi hermano y mi mamá. Vivíamos en una casa importante del Hospital Neuropsiquiátrico gracias a mi tío, hermano de mi mamá, que era el administrador, ahí parábamos. Como veníamos tres meses nos consiguieron lugar en el Hogar Escuela.

JM Zambrano: Fuiste al Hogar Escuela por tres meses, y ahí eras “El Ruso”

Mario Peña: No, ahí ya era el odiado de la clase por los vrones y el privilegiado con las chicas

JM Zambrano: Ojos celestes marcando diferencia.

Mario Peña:…claro, rubio y esas cosas me daban cierta preferencia. Cada recreo mio ahí fue realmente espantoso porque salía al recreo y empezar a correr porque cuando me agarraban me fajaban. Esa fue la primera vez que vinimos. Despues volvimos cuando les dieron el traslado a mis padres, ahí yo ya tenía 18 años. Fue un 28 de diciembre de ese año y el día 3 de enero se inaugura el canal Sonovisión.

JM Zambrano: Sonovisión fue como la prehistoria del canal 11.

Mario Peña: Este fue un canal que se abrió dos años antes y era de circuito cerrado. Angel Longarte fue el primer camarógrafo que tuvo el canal, yo era ayudante de él. Ahí nos fuimos haciendo.

JM Zambrano: Tu primer contacto con los medios entonces, fue ser asistente de camarógrafo, luego camarógrafo. De esa primera etapa, qué cosas históricas cubriste y viste en ese crecimiento de TV incipiente de circuito cerrado hasta que se empieza a hacer por aire

Mario Peña: Yo siempre fui una persona de suerte, siempre fui muy respetuoso con las personas que me ayudaban o que estaban arriba mío. Entonces le piden a Longarte que vaya a Cachi a hacer una nota, al volver viene una lluvia muy grande, se cortan los caminos y Ángel Longarte no puede llegar a Salta. El administrador del canal estaba desesperado porque esa noche llegaba a Salta Perette, el vicepresidente de Illia. Estaban desesperados porque Mario Ríos, el jefe de redacción del Tribuno era el que hacía los reportajes, uno de los hombres más reconocidos en política en Salta. Llamaron al canal y preguntaron quién lo podía hacer: yo levanté la mano y dije “yo lo hago”. “¿Pero te animás Peña?”, me decían. Yo era un pibe, pero me animaba. Hicimos el programa con el vicepresidente de Illia, yo como camarógrafo de Sonovisión.

JM Zambrano: Tengo una foto de la cobertura que fue el sepelio de Juan Domingo Perón, momento histórico de nuestro país en julio de 1974. Ahí estás con tu cámara…

Mario Peña:… era otro. Esto sucedió así: yo fui a filmar para Canal 11, no siendo empleado de canal 11. Por eso te digo que siempre he sido un hombre de suerte. Yo estaba almorzando con un gerente del banco Provincia en el Hotel Salta, de golpe empezó a sonar la sirena del Tribuno, pedí que me espere un segundo y vi en un pizarrón que decía: “Murió Perón”. Directamente me fui al canal y ahí me cruzo con Julio César Rodríguez de La Vega que había ido porque lo llamaron urgente. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba viendo la noticia y pensé que podía servir para algo. “Aquí tenemos a Kike Alvarado”, me dicen. Me volví al Hotel Salta y a los 10 minutos aparece un cadete del canal y me piden que vuelva el canal porque no lo podían encontrar a Kike por ningún lado. Se había ido a hacer unas notas para El Gráfico y no tenían camarógrafo para enviar con Ricardo Martínez a Buenos Aires. Entonces me hicieron ir bajo mi responsabilidad, con mi cámara que si se rompía era riesgo mío y sin cobrar un mango, pero vi el momento histórico y dije “Yo voy”.

JM Zambrano: Aquí tenemos otra foto, de la primera transmisión a color de Canal 11, antes teníamos un solo canal y de repente pasó del blanco y negro al color. Esta foto es de 1978, año del Mundial de Fútbol que se trasmite a color y en esta foto apareces vos y muchos te miran. También está tu papá.

Mario Peña: Esa sí fue una cosa de visión, de animarse a arriesgar. Porque en Canal 11 sabíamos que no lo iban a pasar porque a la gente no le interesaba el futbol, pero los directores del canal eran muy conservadora y que no vivía una realidad como nosotros. Yo se lo explicaba al Dr. Francisco Uriburu Michel, y le decía “¿se acuerda lo que nos pasó en el 78?” y él me decía “¡cuánta razón tenía Peña!”. Le decía “doctor usted la imagen que tiene es del Club 20 de febrero, ahí capaz que a nadie le interesa el fútbol, pero si Argentina llega a hacer un buen papel a usted le van a quemar el canal si no lo pasa”. Ahora, los 34 partidos si vos lo comprabas un año antes al ente que lo vendía costaba un precio, pero todos los que se agregaban después pagaban cualquier cosa. Tuve que poner plata por tres veces más.

JM Zambrano: Ahí ¿qué te jugaste? ¿la casa, el auto?

Mario Peña: Todo. En un mes tuvimos que venderlo, hacer los comerciales… fue una cosa espantosa y así de espantosa fue la cantidad de plata que gané también.

JM Zambrano: Ese fue uno de los primeros éxitos entonces…

Mario Peña: Con eso empecé mi casa en San Luis donde hoy vivo.

