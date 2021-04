El Partido Autonomista ofrecerá candidatos con "ficha limpia"

A menos de 100 días para concurrir a las urnas, siguen los armados y definiciones por parte de los partidos políticos de Salta quienes están definiendo sus estructuras en sus internas, hablando para la conformación de frentes o analizando si van de forma independiente a los comicios.

En ese sentido, el Partido Autonomista de Salta irá con candidatos que tengan “ficha limpia”. Así lo señaló a InformateSalta el abogado Nicolás Zenteno, referente del espacio quien amplió los detalles: “A pesar que no pudo prosperar la ley, la oferta de nuestros candidatos será todos con ficha limpia, aquellos que tengan una deuda con la justicia no podrán ser candidatos”.

Dicho esto argumentó que esta decisión es “una concepción más que nada ética del partido, si una persona no puede pedir un empleo privado, mucho menos va a poder representar a la sociedad”. También espetó que esta postura es “un reclamo de la sociedad, que (los políticos) sean éticos.

Zenteno también contó que desde el Partido Autonomista definen cómo será su participación en las elecciones legislativas de julio. “Estamos armándonos con varias adhesiones, tenemos 15 así que haremos (una participación) en todo el Valle de Lerma, también en el sur y con ganas de cerrar Orán y Tartagal para llevar una propuesta provincial”.

Si bien a nivel nacional ya acordaron su alianza con el espacio que lidera Ricardo López Murphy, en Salta están “escuchando varias alternativas, a ver si concurrimos solos, de forma independiente o vamos en un frente”. Sobre este punto se consideró más afuera del frente provincial oficialista con el que participaron en las elecciones del 2019.

“Sí, nosotros estábamos integrando el frente en su momento, lo que pasó fue que nosotros no cambiamos sino que fueron ellos, decidieron aislarse, hacer cuestiones inconsultas (…), tenemos buenas relaciones, lo que no significa que estemos en el frente, llamar a que sigamos cuando no te llaman ni siquiera al diálogo es una visión obtusa”, concluyó.