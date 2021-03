Queja en PAMI, jubilados piden por el regreso de un médico cabecera

Un grupo de jubilados se manifestó en las puertas del PAMI para pedir la reincorporación del doctor Altamirano. De acuerdo a lo que manifestaron, desconocen los motivos por el cual el médico de cabecera fue desvinculado.

Pese al mal tiempo, a la lluvia, la manifestación a favor del doctor Altamirano se llevó a cabo en la vereda de Zuviría, frente a la plaza 9 de Julio. “Que nos devuelvan nuestro médico de cabecera, rogamos que lo devuelvan. PAMI nos puede quitar cualquier cosa menos el médico de cabecera. El lunes lo sacaron, quedamos todos al aire, son como 500 pacientes”, dijo una mujer a InfromateSalta.

Otra de las pacientes dijo: “El doctor Altamirano me sacó adelante, me controla cada mes, por mi problema de salud hace diez años que me atiende. El martes fui para pedir una receta y ya no estaba, yo tengo que hacerme controles y no puedo, no tengo los remedios para seguir adelante con mi tratamiento, no puede ser que nos quiten al médico. También vine para que me vea un especialista de piel por una alergia, y no dicen que no hay médico”.