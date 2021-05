Gastronómicos en la lona: "La situación es desesperante, muchos cerrarán, Zeppelin se cierra"

La crisis que vive el país es muy dura y muchos sectores ya comienzan a sentir el impacto del confinamiento estricto de 9 días dispuesto por Nación que regirá desde este sábado para mitigar la segunda ola de coronavirus. Uno de estos sectores es el gastronómico, el cual afirma no dar más a resistir y anticipando que, con este encierro, muchos locales cerrarán sus puertas.

Quien afirmó esto fue Fernando Zerega, propietario gastronómico y del bar Zeppelin quien recalcó el mal sabor que sienten por los anuncios puesto que “esto ya es una decepción total; escuchábamos los del REPRO II, desde el 18 de marzo ya estábamos incorporados pero ¿cuántos lograron acceder? En Salta ninguno, acceder al REPRO II es imposible, es una mentira más del Gobierno Nacional”, sentenció.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Fernando Zerega | "Antes de la pandemia teníamos 14 empleados, los sostuvimos con nuestros ahorros. Las medidas anteriores comprometieron nuestra posibilidad actual de afrontar estas nuevas restricciones desde lo económico" — CNN Salta (@CNNSalta) May 21, 2021

Dicho esto apuntó a las restricciones horarias que les fijaron desde Provincia, diciendo que las mismas no los ayudaron a intentar recuperarse: “En noviembre nos permiten extender el horario hasta las 2 AM cuando en todo el país se extendió hasta las 4 o 5, así nos mantuvieron hasta el 18 de marzo y en todo ese tiempo en Salta casi no había casos; si hubiéramos trabajado hasta las 5, hoy con estas restricciones, hubiéramos estado en situación económica para sostener (el confinamiento) pero no va a pasar, muchos quedaron en el camino y ahora muchos más se van a quedar este año”.

“Cuando nos redujeron a las 00 no llegábamos al 10% de facturación, hoy estamos destrozados y ahora nos damos con esta ‘sorpresa’”

Es así que este cierre también será para su bar. “La situación es desesperante, muchos van a cerrar ahora, el sábado Zeppelin se cierra, ya no hay cómo sostenerlo, no hay más ahorro para seguir pagando, ya hablé con mis empleados, veremos si en septiembre se puede levantar”, anticipó con sumo dolor en sus palabras.

“Al reducir la gastronómica este tiempo, ¿mermaron la pandemia? Fue una mentira, esta gente no piensa, del COE nadie jamás se sentó con nosotros”

Por último Zerega reafirmó lo difícil de la situación de los trabajadores del rubro, como así la falta de esperanza hacia el futuro. “Entiendo que tengo un negocio en Argentina, lo que hace inviable tu vida como emprendedor más la incertidumbre en la que uno está inmerso constantemente, lamentablemente no tenemos el apoyo del Gobierno” para salir adelante, concluyó”

“Se enamoraron del poder de restringirnos, mientras tanto ¿creen que las fiestas van a mermar? La joda en Salta Capital sigue”