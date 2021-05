Paralización de la obra privada: “Hay casi 4 mil personas sin trabajar”

InformateSalta dialogó con el presidente de la Cámara, Juan Carlos Segura (h), quien se manifestó preocupado por las nuevas restricciones que afectan al sector. En Salta, el 70% de las obras pertenecen al sector privado.

“De acuerdo al último decreto, la obra pública está en normal funcionamiento y la obra privada está totalmente restringida, nos parece un despropósito porque si la obra pública no contagia, la privada tampoco, se trabaja con el mismo sistema”, expresó.

Segura señaló que el año pasado “creamos una multisectorial y fuimos una de las primeras provincias que lograron reactivar la obra privada. Vamos a elevar un escrito al gobernador porque en estos momentos la obra privada es uno de los mayores ingresos para la provincia. Antes el 30% de las obras correspondían al sector privado y el 70% al público y ahora se invirtió la ecuación, en Salta el 70% de las obras son privadas”.

Se calcula que en salta son casi 4.000 personas sin poder trabajar en el sector de la construcción, “si no trabajan no cobran. No hay una planificación, tenemos un gobierno Nacional que no prevé, se maneja de una manera arbitraria y dictatorial. En lugar de haber planificado con tiempo, hace rato se viene hablando de la segunda ola pero no se previó nada”, sostuvo.

Respecto a la situación general de la construcción en Salta, Segura indicó que vienen atravesando una profunda crisis desde la gestión de Macri, acrecentada por la pandemia. “Poco a poco, el sector en la parte privada venía recuperándose, la obra pública viene más atrasada porque depende mucho del Estado nacional, después de todos los convenios que firmaron con la provincia, que no se cumplió ninguno porque no tienen plata, no tienen los fondos necesarios para encarar las obras que firmaron”.