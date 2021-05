Grande propuso eliminar el Senado Provincial: La opinión de los candidatos al cargo

El intenso año político que marca la agenda de Salta ya instala distintos temas de debate, en el camino hacia las elecciones legislativas provinciales, cuya nueva fecha de realización está pendiente a saberse. No obstante sus candidatos siguen en actividad con distintas manifestaciones de sus ideas y propuestas.

En ese contexto fue hace unos días que el candidato a senador por Salta Capital, Martín Grande, dijo que de llegar a ser electo propondrá la eliminación de la Cámara de Senadores de la Provincia. El postulante de Juntos por el Cambios + argumentó que su idea busca que Salta tenga un sistema unicameral cómo existe en otros distritos, con el objetivo de bajar el gasto público.

Con la cuestión de la unicameralidad legislativa reflotada, InformateSalta quiso saber qué opinan los otros candidatos a la banca en juego por la Capital en el Senado, hablando con Claudio Del Plá (Partido Obrero) y Matías Posadas (Gana Salta).

“El Senado es la institución más antidemocrática que tiene el régimen político de Salta, representa a los dueños de la tierra en la provincia, es un organismo de veto”, fue la definición que hizo Del Plá a la Cámara, considerando que es necesaria su remoción.

No obstante, criticó que este punto no esté dentro del proceso de reforma constitucional que impulsa la provincia. “La reforma mantiene la institución del Senado, la reforma debería ser soberana, en cualquier régimen democrático no debería haber Senado, sino una única cámara”, espetó su postura.

Por su parte Posadas se mostró contrario a este pensamiento. “Hoy es humo decir que hay que eliminar la Cámara, no hay consensos y no está planteado en los puntos” considerados de necesidad en la reforma de la Constitución, manifestó a InformateSalta.

Dicho esto remarcó que “para hacer algo así hay que reformar la Constitución, la propuesta es inoportuna en el sentido que ya se debatió este tema y los legisladores decidieron reformar otras cosas”, recordó el actual secretario general de la Gobernación.