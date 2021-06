Del Frari: "El frente Gana Salta claramente representa al gobernador”

Con la nueva fecha para las elecciones legislativas provinciales definida luego de su postergación, los distintos partidos se preparan para iniciar la campaña rumbo a las urnas, la cual ya avizoran que será distinta en esta oportunidad por el contexto de pandemia.

En este marco el candidato a concejal capitalino por el frente oficialista Gana Salta, Martín Del Frari, habló por CNN Salta -94.7 MHZ- donde manifestó cómo se está delineando la campaña a iniciar en poco más de un mes. “Me parece que en este contexto, vamos a tener una campaña atípica que necesitará protocolos respecto a reuniones políticas, no tendrá actos masivos y pasará muchos por redes sociales y la radio”, anticipó.

Así, señaló que estos comicios tendrán una participación eje que será la de los jóvenes. “En esta elección el padrón ha crecido muchísimo y se han incorporado muchísimos jóvenes, ellos tendrán una participación determinante porque van a apostar a los candidatos con nuevas ideas, que sean la cara de una nueva política, eso esperan los chicos”, consideró Del Frari.

En cuanto a su mirada sobre la situación en Salta Capital, el ex edil que desea recuperar su banca aseveró que hay sectores que “necesitan representatividad en el Concejo, como los gastronómicos y comerciantes que han sido muy golpeados por la pandemia y no han tenido quien represente sus intereses”. Sobre este punto se animó a criticar la gestión municipal ya que “en la mayoría de los municipios hay un COE local, no es el caso de la Municipalidad de Salta que no conformó uno para estar al lado de comerciantes y gastronómicos, los han dejado a su suerte”.

Volviendo a la contienda política y consultado sobre los dos frentes oficialistas que acompañan al proyecto de Gustavo Sáenz, Del Frari fue contundente en su postura: “El gobernador tiene dos frentes, Gana Salta y Unidos por Salta, para mí el frente Gana Salta claramente representa al gobernador”.

En su argumentación defendió su postura diciendo: “En ese frente el candidato a constituyente es el vicegobernador Antonio Marocco, y el primer candidato a senador es el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, entonces está claro quien expresa de mejor manera el proyecto, la decisión del gobernador de poner a estos dos hombres de su gobierno ha sido clara”, concluyó.