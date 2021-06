“Yo vi a D’Auria agarrar una escopeta y me da impotencia que lo niegue”

Semanas atrás, Omar fue a cargar gas a la estación de servicio de Metán y asegura haber presenciado una violenta pelea entre empleados del lugar y un grupo de personas que había llegado a bordo de una camioneta. Denunció que el senador provincial, Daniel D’Auria, participó de la gresca y efectuó un disparo.

Aseguró que puso a la Justicia al tanto de la situación porque temió por su seguridad y de su familia, y también aclaró que no tiene ningún vínculo con la política.

Omar llegó a la estación de servicio junto a su esposa y nieta. Los tres se bajaron del auto y él dejó su celular en el rodado para cumplir con la normativa de la estación. Esperaban que carguen gas cuando escucharon gritos y roturas provenientes de la confitería. “Se tiraban con toda”, reveló en una entrevista con Central Policial por CNN Salta.

“Le dije a mi esposa que cruce al frente con mi nieta en brazos. En ese momento salió una persona con la cara ensangrentada que le pegó un puñetazo a la puerta que estaba cerrada y reventó el vidrio. El grupo que estaba en la camioneta salió de adentro de la confitería, y por detrás venía D’auria con una camisa o chomba negra. El encargado de la confitería salió con un cuchillo a amenazar a los de la camioneta. En una cuestión de segundo trajeron una escopeta, y comenzaron a tironearse. Después hicieron un disparo. D’auria estaba junto a dos chicos”, recalcó el testigo.

Tras el ensordecedor disparo dijo que la camioneta en cuestión salió zigzagueando y, según el relato, de Omar, el encargado de la confitería le revoleó el cuchillo al vehículo. Luego se acercó a él y lo amenazó.

“Mi única preocupación era mi señora y mi nieta. El disparo le podría haber dado a cualquiera de las personas que estaban en el lugar. Yo lo vi a D’auria agarrar la escopeta y me da impotencia que él lo niegue”, reveló el hombre y agregó: “No pertenezco a ningún partido político, ni tengo intereses de ese tipo. Hice la denuncia porque me preocupó lo que pasó y porque además un tipo me amenazó. No tengo motivos para mentir”, recalcó Omar y sentenció: “lamento no haber tenido el celular en la mano para sacar una foto o filmar lo ocurrido”.