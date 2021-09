Confirman daños psíquicos en la joven que denunció a Teruel por abuso sexual

Esta mañana, en el Salón de Grandes Juicios de Ciudad Judicial, la audiencia debate contra Lautaro Teruel por dos denuncias de abuso sexual siguió su curso y en el tercer día pasaron por el estrado médicos legales, psicólogos y psiquiatras que intervinieron en las causas.

En primera instancia, una junta médica psiquiátrica integrada por profesionales del CIF y un perito aparte, evaluaron a la víctima de la primera causa y confirmaron la existencia de daños psíquicos. En vista de ello, sugirieron tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Ayer, la joven que tuvo el valor de denunciar por abuso sexual a Lautaro Teruel, contó cómo los abusos que se extendieron por tres años, arruinaron su vida. Intentos de suicidio, desórdenes alimenticios, cortes, depresión y hasta abandonar el colegio son algunas de las cosas con la que carga día a día.

Frente a los jueces contó que antes de ser abusada era una alumna promedio y sociable, pero que a partir de los abusos comenzó a tener problemas en el colegio. “Vivía en la dirección, tenía bajo rendimiento académico y no me llevaba bien con mis compañeros. Me molestaba todo y me sentía incómoda estando con mucha gente. A los problemas los creaba yo”, contó.

A partir de los 10 años comenzó a autolesionarse, cortándose los brazos y piernas. Un maestro que le vio las cicatrices le avisó a la directora y la mandaron a hablar con una psicóloga o psicopedagoga que había en la institución. Eso fue aproximadamente a mitad del cursado del quinto grado.

Por último, indicó que a los 13 o 14 años le diagnosticaron bulimia y anorexia, luego tuvo intentos de suicidio mediante cortes profundos en los brazos y la ingesta de pastillas. Cuando cumplió los 13 años, empezó a buscar excusas para no ir a la casa de los Teruel.