La madre del joven discriminado en el Mercado pidió que los guardias recapaciten

Recientemente InformateSalta se hacía eco de la denuncia que hacía una vecina de la ciudad quien contó que, al intentar entrar al mercado San Miguel con su hijo de 28 años, quien tiene síndrome de Asperger, no le permitieron el ingreso ya que un custodio de la puerta le dijo que el tapabocas que usaba no era un barbijo.

Este medio se comunicó con Isabel, la madre del joven a quien no dejaron ingresar, y comentó los detalles de lo vivido hace unos días. “Ya cuando pasa el tiempo se calman las aguas pero fue un momento muy feo” y pidió que tanto los guardias como directivos recapaciten.

Sobre lo ocurrido dijo que aquel día habían decidido ir al Mercado, sitio que a su hijo le gusta visitar. “Él llevaba un tapabocas grande”, recordó contando que, cuando intentaron entrar por el acceso que da a la peatonal Florida, uno de los dos guardias que estaban controlando los protocolos sanitarios le negó el paso.

“Eso no es un barbijo”, afirmó la mujer que fueron las palabras de este sujeto, agregando que su hijo se puso mal ante el impedimento de entrar. “Se quedó quieto, le dije a este señor dónde estaba escrito que debía ser un barbijo específico, si era un cubrebocas”, manifestó. En este punto rememoró que el tipo le comentó que estaba cansado de ver personas usando un tapabocas como el que llevaba su hijo y que se los sacaban apenas entraban al mercado.

Isabel continuó su relato subrayando que, tras calmar a su hijo que se había puesto nervioso, quiso denunciar al guardia pero, cuando intentó pasar a la dependencia policial interna del mercado de abasto, le dijeron que solo podía pasar ella, que su hijo debía esperar afuera. “Me dio una bronca, mi hijo se sintió muy mal, se puso nervioso”, lamentó la madre.

“Fue una situación tremenda, es la primera vez que nos pasa esto; él estaba perfectamente cubierto, no hicimos nada de lo que teníamos planeado esa mañana”

Con lo ocurrido, Isabel aseveró que no habían pasado algo similar previamente en otro sitio, como también que entre familiares y amigos contuvieron a su hijo para ayudarlo a superar esta situación desagradable.

Por último, contó que no tuvieron alguna respuesta o comunicación del mercado, pero ya no la esperan. “Ya no me interesa, yo solo espero que no vuelva a suceder esta situación y que mi hijo pueda volver a entrar al mercado”, espetó para concluir.