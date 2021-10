"Murió por defender a su mamá, me quitaron a mi hijo, quiero justicia", dijo el padre de Nahuel

En medio de la conmoción por lo ocurrido con Nahuel, el muchacho que falleció luego de ser atacado en el parque San Martín, desatando un escándalo en torno a la venta ilegal en el parque San Martín y dejando a la vista la "mafia" que reina sobre los manteros o puesteros que se asientan en las calles de la ciudad de Salta.

Este lunes desde la madrugada y durante la tarde se llevó adelante el velatorio de los restos del joven de 21 años en medio de las novedades sobre su muerte, las medidas de las autoridades y el dolor que se apoderó de su familia, conocidos, amigos y puesteros del parque.

Entre tanta congoja quien habló con FM Profesional fue Federico Vilte, el papá de Nahuel quien no ocultó su aflicción la cual dijo que toda su familia la está viviendo, que recordará a su hijo como el muchacho trabajador que era y con un dejo de esperanza que pueda haber justicia tras el crimen.

"Voy a recordar a mi hijo como una criatura, con el orgullo que murió por defender a su mamá y su hermana, trabajaba como cualquier otro chico, para comer, para vestirse, me duele que él estaba trabajando y se fue a verla a su mamá por lo que había pasado, fue cuando se desencadenó todo esto", manifestó primeramente sobre Nahuel.

El hombre también dijo que fueron los otros puesteros del parque San Martín quienes, al acercarse al velatorio, le contaron las últimas medidas respecto a sus trabajos, las cuales se mostró disconforme. “No creo que sea el modo porque todos necesitamos trabajar, su hubieran querido tomar decisiones las hubieran tomado antes, aquí una familia tomó el monopolio como dueños del parque, hace 9 años que estoy ahí y nunca pasó nada, ellos llegaron ahora en la pandemia y se subieron a un caballo”, apuntó a estos supuestos dirigentes de los feriantes que identificó con los apellidos Ponce y Quinteros.

Del mismo modo Federico Vilte apuntó a que faltaron actuaciones cuando solicitaron ayuda ante estos cabecillas. “Antes de que pase esto llamamos a la policía, que se paró del lado de ellos, ellos se hacía las víctimas ¡y miren cómo se desencadenó esto! Nahuel pasaba por el parque a comer y se iba, eso me da bronca, yo no estaba en ese momento, Nahuel reaccionó y los fue a buscar”, en referencia a por qué su hijo fue aquella noche al parque a defender a su madre y hermana, quienes habrían sido increpadas.

"No se puede ser tan mierda… no se puede tener tanta maldad"

Por otra parte, Federico apuntó a la Justicia la cual espera pueda tenerla tanto él como sus familiares. “Yo no quiero nada económico, quiero justicia porque una vida ya no vuelve, me quitaron a mi hijo, mi único hijo varón, quiero justicia por él y por toda mi familia, que se haga justicia para estar tranquilo, para sus hermanas, sus abuelos que están mal, su madre que está destruida”, concluyó.