Denuncias de acoso en colegios de Moldes: "Les tocaba el elástico del corpiño y les hablaba de sexo"

En el marco de las denuncias de distintos abusos acometidos dentro de Instituciones Educativas, Multivisión se hizo eco de un hecho de abuso ocurrido años atrás en el Instituto San Bernardo de Coronel Moldes. Hace 3 años, tres alumnas denunciaron a un profesor que les tocaba el elástico del corpiño, las piernas y les hablaba de sexo.

Este profesor daba clases en el colegio Puertas de Díaz y en el colegio Soberanía Nacional de Guachipas. Por aquel entonces la única decisión que tomó la justicia fue sacarlo del Instituto San Bernardo pero siguió concurriendo a los otros.

Gines Ballestero, concejal habló en representación de las víctimas ya que en su momento fue quien les dio contención a las menores y sus familias. Cuestionó la reacción del colegio ante los hechos. "Terminan protegiendo la imagen de la Institución y no está bien. Es obligación de los directivos al tomar conocimiento de cualquier situación de esta naturaleza por la propia ley de protección de niñas, niños y adolescente de tomar cartas en el asunto y hacer la denuncia correspondiente".

El edil continuó "Terminan hablando con los padres y tratando de decirles que no lo denuncien y que lo van a solucionar de manera Interna para no perjudicar la imagen de la institución. Hicimos todo el esfuerzo posible pero nos encontramos, con que la situación sigue en las mismas condiciones".

Además aseguró que a lo largo del tiempo, en el pueblo este tipo de situaciones se repitieron pero no fueron denunciadas y solucionadas de manera interna.

"Los chicos no quieren denunciar porque después terminan re-victimizados por sus propios colegas y alumnos y eso no está bien, tenemos que poner hincapié en esta situación. Uno como padre manda a los chicos para que se los cuiden no para que los toquen" concluyó