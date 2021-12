Se estaba "chamuyando" a una turca por WhatsApp, le preguntó dónde queda Argentina y esto le dijo

La Argentina es un país mundialmente conocido, entre muchas otras cosas. gracias a un interesante número de embajadores culturales y deportivos, que supieron poner la bandera celeste y blanca en el mapa.

Sin embargo, esto pareciera no ser suficiente para una chica turca, que le demostró a su “chongo” argentino que es incapaz de ubicarnos en el planisferio.

Esta historia podría resumirse de la siguiente manera: un muchacho se habla con una joven proveniente de Turquía, y en una de sus conversaciones le hizo un pedido que al parecer la superó.

Le mandó una foto de un mapa mundial y le preguntó lo siguiente: ¿Dónde queda Argentina?

Por supuesto que al momento de dejar claras las reglas, le prohibió terminantemente buscar esta información en Google, lo que, quizás, hubiese sido más oportuno.

Luego de pensarlo por un minuto, esta chica envió su respuesta para el deleite del joven y ubicó a la Argentina en la zona de Medio Oriente.

Por supuesto que la respuesta fue una risa interminable, por lo que decidió darle otro intento.

¿Para qué? Se habrá preguntado luego, ya que acto seguido atinó a marcarnos en el centro de los Estados Unidos, aproximadamente en el estado de Iowa.

Luego de otro par de intentos frustrados, en los que se fue acercando a Sudamérica, finalmente pudo dar con el territorio argentino, por lo que el muchacho afirmó que esta historia tuvo un final feliz.

Esto fue como un “cacho de carne” para la fauna de Twitter, que rápidamente convirtió esta conversación en viral. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, el posteo cuenta con 45 mil “me gusta”, 729 retuits y más de 400 comentarios.

Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “arranca por el medio oriente el genio del...”, “no la juzgo porque si me pregunta dónde queda Turquía estaría igual”, “bastante cerca, le erró por 5000 kilómetros nada más”, “le pegó que era en el planeta Tierra al menos”, “es imposible que no sepa dónde queda el mejor país del mundo”, “todo para decir que habla con una chica”, “Argentina está físicamente acá pero mentalmente pensando en Qatar, así que tanto no le erro”, “cómo haces para hablar con una persona de Turquía? necesito saber la historia” y “bueno, por lo menos no marcó el océano pacífico”. /Crónica