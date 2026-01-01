Emotivo gesto de Año Nuevo: La familia de un colectivero lo esperó en la parada para saludarlo

Mientras gran parte de la gente celebraba la llegada del Año Nuevo, un colectivero cumplía con su jornada laboral durante la noche del 31 de diciembre. Lejos de los festejos tradicionales, el trabajador recibió un gesto que conmovió a todos los que fueron testigos del momento.

Su familia decidió acercarse hasta la parada del colectivo para esperarlo y saludarlo, demostrando apoyo y reconocimiento por su esfuerzo en una fecha tan especial. El emotivo encuentro se dio en pleno horario de trabajo y estuvo cargado de abrazos y emoción.

La escena se convirtió en un símbolo del sacrificio diario de muchos trabajadores que no pueden compartir las fiestas con sus seres queridos, y del acompañamiento incondicional de la familia, que buscó estar presente aun en medio de las obligaciones laborales.