Video y polémica: Gramajo se defiende, entre rumores del fracaso del juicio político

Pasan las semanas y el caso de Soledad Gramajo, la actual concejal salteña que quedó en una polémica luego que se viralizara un video donde conduce arriba de la falda de un hombre y en aparente estado de ebriedad, sigue instalado en la sociedad mientras avanza un juicio político en su contra en el Concejo Deliberante capitalino.

Es justamente sobre este proceso del cual habrá novedades en las próximas horas ya que será este martes cuando los miembros de la Comisión de Juicio Político del Concejo reciban a Gramajo, quien fue citada a presentarse ante la misma para este 21 de diciembre a dar su descargo y versión de lo ocurrido.

Cabe recordar que esto fue anticipado a InformateSalta por el edil José Gauffin de Juntos por el Cambio, espacio que solicitó el juicio contra Gramajo. “En función de lo que dice el artículo 19, se debe garantizar el derecho de defensa y por eso se la invitó para que exponga ante lo que nosotros, como Juntos por el Cambio, entendimos que es una inhabilidad moral”, dijo Gauffin en relación al video donde se la vio involucrada.

El proceso de juicio político contra la ex jueza del Tribunal de Falta comenzó la semana pasada, con la constitución de la comisión integrada por los presidentes de bloque. Sin embargo algunas versiones indican que esta acción podría “caerse” y dejar que Gramajo continúe su labor como edil.

El diario El Tribuno afirma que desde Juntos por el Cambio son los únicos que siguen firmes en la postura de que Gramajo debe ser destituida, los demás plantean si es correcto juzgarla por haber cometido la irregularidad del video como integrante del Tribunal del Faltas y no como concejal capitalina, cargo al que asumió hace pocas semanas.

"No corresponde la destitución porque solo tenemos la potestad de juzgar hechos durante el ejercicio. Entrar a analizar la conducta de la concejala antes de que ella asuma no me corresponde", manifestó al matutino el concejal Alberto Salim. De proyectarse esta tendencia, el proceso de destitución quedaría nulo y Gramajo podría seguir en la banca del cuerpo legislativo de avenida Líbano.

Vale mencionar que en las últimas horas, Gramajo habló con el diario Punto Uno donde lamentaba lo ocurrido, criticaba la saña con la que se la trató y confirmaba sus intenciones de trabajar en pos de los vecinos. “Soy consciente que cometí una falta pero no un delito; me sentí invadida en mi vida íntima y familiar; no me pueden sancionar, no cometí ningún delito”, sentenció.